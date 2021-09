Vaccini: ad Andria l'85% della popolazione ha fatto la prima dose e il 65 anche la seconda

Continuano a crescere con costanza i dati di copertura vaccinale nella Asl Bt: l'84 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose mentre il 68 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Ad Andria l'85 per cento ha fatto la prima dose e il 65 anche la seconda, a Barletta la prima dose ha raggiunto quota 85 per cento e la seconda 69 per cento. Su Bisceglie i dati sono 86 per cento (prima dose) e 70 per cento (seconda dose), a Canosa si va dall'81 per cento al 67 per cento, a Margherita dall'83 per cento al 67 per cento, a Minervino dall'84 per cento al 62 per cento, a San Ferdinando dall'81 al 67 per cento, a Spinazzola dall'84 per cento al 62 per cento, a Trani dall'85 per cento al 71 per cento, a Trinitapoli dal 79 per cento al 66 per cento.Sono 5.631.313 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.3 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.308.567 ).