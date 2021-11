Vaccinazioni anti covid, flop per le terze dosi. Amati: "In una giornata abbiamo vaccinato solo 139 persone"

"Nella giornata di ieri (domenica 7 novembre n.d.r.), abbiamo vaccinato solo 139 persone. È un dato inaccettabile che non può passare inosservato. Ricordo ancora una volta che in questa fase parliamo di soggetti fragili e operatori sanitari costantemente a contatto con i pazienti. Non possiamo restare fermi al 20 per cento e virgole per tre giorni e per la pandemia la domenica non dovrebbe essere un giorno di festa".Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i dati della campagna vaccinale aggiornati alle ore 6:14 del 8 novembre 2021."Nella giornata di ieri, 7 novembre, sono state somministrate 139 dosi. Meno 1720 dosi rispetto al 6 novembre, meno 10902 dosi rispetto al 5 novembre e meno 12801 dosi rispetto al 4 novembre.Le 139 dosi somministrate ieri sono così suddivise: 22 addizionali, 76 richiami, 20 prime dosi, 19 seconde dosi e 2 a persone con pregressa infezione.Le dosi addizionali somministrate sinora, cioè quelle destinate alle persone trapiantate, immunodepressi e pazienti oncologici, sono 15024, su un totale complessivo di 155.641. Ne restano dunque da vaccinare con dose addizionale 140.617.Le dosi di richiamo (booster) somministrate sinora, cioè quelle destinate per ora a persone ultra sessantenni e operatori sanitari, sono 81.520, su un totale complessivo di 305.806. Ne restano dunque da vaccinare con dose di richiamo 224.286.I vaccinati totali con dose addizionale e richiamo sono 96.544 su un totale di 461.447, pari al 20,92 per cento. Ne restano da vaccinare 364.903.Nella classifica nazionale della vaccinazione per dose addizionale la Puglia è in generale al tredicesimo posto anche oggi insieme alla Liguria con lo 0,38 per cento. Nel dettaglio: nona nella fascia d'età 12-19, tredicesima nella fascia 20-29, undicesima nella fascia 30-39, undicesima nella fascia 40-49, nona nella fascia 50-59, quattordicesima in quella 60-69 anni, quindicesima nella fascia 70-79 anni, quattordicesima nella fascia 80-89 anni, dicioannovesima nella fascia dai 90 anni in su.Nella classifica nazionale della vaccinazione per dose di richiamo (booster) la Puglia è in generale al sedicesima posto insieme al Friuli Venezia Giulia con il 2,08 per cento. Nel dettaglio: decima nella fascia d'età 12-19, settima nella fascia 20-29, quarta nella fascia 30-39, quinta nella fascia 40-49, ottava nella fascia 50-59, dodicesima in quella 60-69 anni, ventesima nella fascia 70-79 anni, quattordicesima nella fascia 80-89 anni, diciottesima nella fascia dai 90 anni in su.La popolazione pugliese che rientra nella fascia d'età vaccinabile contro il Covid è di 3.544.797 abitanti: di questi hanno ricevuto la prima dose l'86,68 per cento, anche la seconda l'80,39 per cento.Sono invece 499.559 i pugliesi che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino.Abbiamo in giacenza 735.208 vaccini.Al momento la percentuale di occupazione delle terapie intensive pugliesi è ferma al 4,1 per cento. Più nel dettaglio ci sono complessivamente 20 ricoverati in terapia intensiva su 482 posti letto disponibili. I ricoverati in area non critica sono 146 su 2745 posti letto disponibili"