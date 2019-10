Unimpresa: venerdì 1° novembre, mercati regolari in Puglia

"Le richieste, partite dalle Associazioni di Categoria Unimpresa, UniPuglia e CasAmbulanti, per il regolare svolgimento dei mercati in concomitanza con giornate festive, nel pieno rispetto della legge e corretta applicazione delle disposizioni regolamentari regionali, superando vecchi ed obsoleti nonché ormai illegittimi Piani comunali del Commercio, sono state accolte", lo rende noto Unimpresa.Venerdì 1° novembre quindi sarà la Festa dei Mercati in Puglia: dal Gargano al Salento: da Taranto a Giovinazzo, da Toritto a Cassano Murge, da Foggia ad Ostuni, da Lecce a Conversano, da Mottola fino a tutti gli altri comuni ove il mercato si svolge il venerdì sarà una Festa nella Giornata di Festa.Soddisfatti i tre promotori delle iniziative,per UniPuglia,per CasAmbulanti Francavilla Fontana e Roberto Papa di CasAmbulanti Galatone, i quali hanno dichiarato: "è stato un lavoro faticosissimo per garantire quelle pari opportunità agli Ambulanti spesso emarginati e depredati dei loro diritti. Venerdì primo novembre, festività di Ognissanti, i mercati si svolgeranno regolarmente in giornata festiva. Quest'anno – dichiara l'effervescente Savino Montaruli – siamo persino riusciti a convincere il comune di San Giovanni Rotondo a far svolgere il mercato in tale giornata festiva, superando enormi difficoltà logistico-operative e di questo siamo grati all'Amministrazione comunale di quel comune. Il nostro augurio sincero a tutti gli Ambulanti d'Italia che stanno vivendo un momento drammatico, sottoposti alla vessazione inaccettabile di provvedimenti che mirano alla distruzione di questa storica forma di commercio ma noi – dichiarano dalle Associazioni di Categoria – non ci arrenderemo".