Un'andriese candidata al Parlamento europeo

Al momento sono solo indiscrezioni, poche le conferme: l'ufficialità arriverà solo questa sera, mercoledì 1° maggio, quando alle ore 20, saranno depositate le liste per la circoscrizione meridionale per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. In palio ci sono 18 scranni da parlamentare a Strasburgo, nomi che giungeranno dalle sei regioni nelle quali è ricompresa questa circoscrizione, ovvero Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise e naturalmente la Puglia.La Bat schiera una nutrita pattuglia di candidati, presenti in quasi tutti i partiti in lizza. Elezioni in cui vige, ricordiamolo, il sistema proporzionale: per la Lega la notizia che sta rimbalzando da qualche giorno è la possibile discesa in campo dell'avvocato Francesca Magliano di Andria, già assessore e consigliere del centro destra durante le sindacature di Nicola Giorgino.Certa, invece, per Fratelli d'Italia, la candidatura dell'ex presidente della provincia Bat ed attuale capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, il canosino Francesco Ventola.Passando al centrosinistra il Pd schiera l'ex presidente dei giovani dem della Bat, Shady Alizadeh, barlettana di origini iraniane. Per Azione di Carlo Calenda, certa la candidatura dell'esponente provinciale di origini biscegliesi Vito Galantino.A meno di innesti dell'ultima ora, questi dovrebbero essere i candidati della Bat per le elezioni europee 2024.