Tutto pronto per la festa della Comunità dei Salesiani di Andria, in onore di Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco

Come ogni anno la Comunità educativa-pastorale dei Salesiani di Andria è in festa per Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco. "Gioiosi nella speranza", questo il tema di quest'anno, nell'occasione dell'anno giubilare. La festa ricorre il prossimo 25 maggio, con due grandi momenti: al mattino la STRADONBOSCO e al pomeriggio con la Santa Messa e la processione, per concludere con la grande festa in cortile.La STRADONBOSCO, evento patrocinato dal Comune di Andria e dalla Regione Puglia, in collaborazione quest'anno con l'associazione PGS Don Bosco Ruggiero Lorusso, rappresenta il punto fermo e consolidato della settimana di festeggiamenti delle Comunità educativa, per il suo carattere distintivo, che coniuga perfettamente la spiritualità Salesiana e l'impegno sociale.Tutto il programma della festa sarà presentato in conferenza stampa lunedì 19 maggio alle ore 9,30 in Sala Giunta.Sarà presente il Sindaco Giovanna Bruno e la Giunta, il Direttore dell'opera salesiana, don Donato Bosco, i volontari animatori e gli organizzatori.