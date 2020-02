Turista tedesca si smarrisce in bici per le vie di Andria, dopo aver perso il contatto con il marito

Un'avventura a lieto fine, da raccontare ai nipotini alLa storia che stiamo per raccontarvi è avvenuta quasi in presa diretta questo pomeriggio, ed ha coinvolto unalei 75enne D.G.H e lui 72 enne, D.B. le loro iniziali, daCon il loro camper si erano posizionati sullae da qui con lesi sono avventurati in passeggiate all'aria parta suiE' stato proprio al termine di uno di questi percorsi, esattamente, giunti nellla donna perdeva il contatto visivo del marito.La donna infatti, si trovava sulla sua bici davanti al marito, quando improvvisamente si accorgeva che l'uomo non la stava più seguendo.In pochi secondi,in quanto lo aveva solo il marito, la donna veniva presa dal panico. Momenti drammatici che la donna affronta, dopo il primo smarrimento, cercando di. Purtroppola conducono fortunatamente verso il. Qui la donna, nel vedere una volante dalla caratteristicamolto simili alla, si para davanti agli agenti piangendo. I poliziotti scesi dall'auto non tardano a capire che quella donna in preda ad una crisi di panico, non spizzica una parola d'italiano.L'intuizionenel frattempo informato dell'accaduto, lo porta a chiedere il consulto di un collega, che nel frattempo si trovava alloinvitandolo a raggiungerli alper cercare di dare una mano in quella situazione inusuale. Il suo giovanile periodo trascorso in terra teutonica, infatti, potrebbe venire utile in questo delicato frangente.Così il fato ha voluto. In maniera quasi fortunosa, collegatisi con un cugino dell'agente di P.S. in Germania, i poliziotti di Andria sono riusciti non solo a scoprire chi fosse la signora, perché si trovava ad Andria sola ed in preda al panico, ma anche riuscire a risalire a, anch'egli in preda al panico per non aver più notizie della moglie, in quanto credeva che la stessa lo stava seguendo, seppure a debita distanza.Ma come riuscire a sapere dove si trovava il marito della signora tedesca a Barletta? E' stato a questo punto che sono entrati in scenaDopo una prima sommaria descrizione fornita dall'uomo in lingua tedesca, del luogo dove approssimativamente si trovava, i poliziotti di Andria, sempre con l'aiuto del cugino del poliziotto che lavora in Germania, sono riusciti a risalire che si trattava di una località di Barletta vicina al mare. Una "volante" del 113, si è quindi mossa daldopo un breve giro di perlustrazione verso le litoranee, è riuscita ad individuare l'uomo con la sua bici elettrica, poco distante dal loro camper, sullaMa bisognava portare, a questo punto la donna a Barletta dal marito, insieme alla bicicletta. E' stato così che una volante della, dietro autorizzazione del locale Dirigente di P.S.Tempo una decina di minuti ed i due coniugi si sono riabbracciati in lacrime, non prima di aver rincuorato la figlia a Berlino ed i poliziotti che hanno risolto, nel giro di poche ore, questa situazione veramente disagevole, per due persone anziane che si erano smarrite senza sapere la nostra lingua.Questa, ha pensato bene di postareche attraversava le vie di Andria con a bordo la bicicletta elettrica della signora tedesca.Complimenti quindi ai bravi poliziotti italiani, anzi andriesi che adesso riceveranno i complimenti delleper offrire il proprioper il tangibile apporto dato alla risoluzione di questa vicenda e consentiteci, dall'acume tutto italiano, che ancora una volta ha concluso felicemente una vicenda che avrebbe potuta avere risvolti drammatici.N. B. - Le foto che pubblichiamo hanno avuto la disponibilità alla diffusione da parte dei diretti interessati.