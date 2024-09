Tripudio di sapori e saperi al G7 Agricoltura, presente anche la Burrata di Andria IGP

Un tripudio di sapori e saperi il G7 Agricoltura, inaugurato sabato scorso 21 settembre a Ortigia, vicino Siracusa, alla presenza del primo ministro Giorgia Meloni e del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Francesco Lollobrigida, dove erano rappresentate le eccellenze del comparto del food & beverage del Made in Italy, come la Burrata di Andria IGP.Ben nove e tutti rappresentativi delle eccellenze dell'agroalimentare pugliese erano in prima fila per l'occasione. Origin Italia, l'associazione nazionale che raggruppa e rappresenta la quasi totalità dei Consorzi di Tutela Dop ed Igp d'Italia, ha messo in vetrina il meglio dell'enogastronomia Made in Italy. E con un consigliere pugliese all'interno del Direttivo nazionale, Francesco Mennea, direttore del Consorzio della Burrata di Andria IGP, il paniere dei prodotti IGP nazionali è finito anche come cadeau alla Presidente del Consiglio.La simbolica consegna alla premier ha inteso promuovere la conoscenza delle peculiarità agroalimentari di qualità, il valore della certificazione, la tracciabilità e l'origine garantita dei prodotti oltre a trasferire ad una platea internazionale esperienze produttive e ad indicare come si conquistano nuovi mercati e si tutelano i prodotti DOP IGP.Tra queste l'Uva di Puglia, il Pane di Altamura, l'olio Dauno DOP, la lenticchia di Altamura, l'oliva bella della Dauna DOP, la mozzarella di Gioia del Colle, la Cipolla di Margherita di Savoia e delle Clementine del Golfo di Taranto, del fresco Consorzio dei due mari sono state tra le stelle presenti nello stand della Regione Puglia. E, dulcis in fundo, non poteva mancare in questo paniere di prelibatezze la regina dei formaggi freschi, la Burrata di Andria IGP, che abbondantemente celebrata dai grandi della terra nella famosa cena al Castello di Brindisi, ha ancora una volta ottenuto il plauso dei tanti visitatori nazionali ed esteri presenti a Siracusa, confermando così di essere con il parmigiano reggiano al vertice della classifica dei formaggi italiani nel mondo.