Tre morti, 30 feriti e 15 incidenti nel 2021: la provinciale Andria Bisceglie è la strada più pericolosa della Bat

In allegato il rapporto completo 2021 dell'Asset.

L'effetto lockdown è finito, e(arrivando a oltre 9mila) in Puglia. Così come, più o meno in proporzione, il numero dei decessi (203) e dei feriti (più di 14mila).La distrazione - leggasi uso dei cellulari alla guida - e l'eccesso di velocità le principali cause, unitamente al mancato rispetto della precedenza o del segnale semaforico.E' solo il dato principale emerso dalche si occupa della gestione decentrata della rilevazione anche ai fini Istat. La fotografia del fenomeno, declinata in tutte le sue sfaccettature, è stata presentata alla stampa oggi in Regione.Tra le strade più incidentate della Puglia, al primo posto a SS 16 dell'area metropolitana di Bari, che ha registrato 172 incidenti (di cui 4 mortali), ma va segnalata anche la SS 100 con 41 sinistri (1 mortale).Nella Bat, prima per numero di incidenti stradali, è la SS 16 con 63 incidenti. MaUn vero e proprio bollettino di guerra.Scorrendo la classifica, nella provincia di Foggia il maggior numero di incidenti è avvenuto sulla SS 16 con 57 sinistri di cui 6 mortali, seguita dalla SS 89 con 37 incidenti di cui 5 mortali. Spostandosi nella provincia di Taranto sulla SS 7 sono avvenuti 102 sinistri, mentre sulla SS 275 di Lecce si sono verificati 33 incidenti; 33 sono anche gli incidenti registrati sulla SS 7 nel Brindisino.In tutto il 2021 in Puglia,mentre, le verbalizzazioni della. Il Comando della, pur a fronte dell'esiguo numero di personale attualmente in servizio.Ed ancora, rispetto al 2020 si è segnalato un incremento delle verbalizzazioni di incidente stradale da parte di tutte le forze dell'ordine: la Polizia Stradale, che opera principalmente su strade statali e, in modo esclusivo, in autostrada, ha registrato un aumento del 22,2%, l'Arma dei Carabinieri ha riscontrato un incremento del 32,9% mentre la Polizia Locale ha registrato +23,3%.Confrontando i dati del 2020, si è poi registrato un incremento dell'incidentalità stradale abbastanza omogeneo in tutte le province con valori compresied il +19,5% dell'Area metropolitana di Bari (tabella 4). Per quel che concerne la mortalità per incidente stradale la provincia di Lecce ha registrato un incremento del 127,3%, seguita dalla provincia di Foggia (+29,7%) e dalla provincia di Taranto (+29,4%). Nella provincia di Brindisi la mortalità è incrementata del 25,0% mentre nell'area metropolitana di Bari si è registrato un incremento più contenuto (+4,3%).Sono statiin particolare nel mese di luglio sono stati verbalizzati 1.063 incidenti che hanno determinato il decesso di 17 individui ed il ferimento di 1.696 persone; nel mese di giugno sono stati registrati 962 sinistri che hanno provocato 24 decessi (4 morti ogni 5 giorni) e 1.477 feriti mentre ad Agosto si sono registrati 958 sinistri che hanno provocato 22 morti. Nel mese di settembre si è registrato il numero più alto di deceduti (27) mentre nel mese di dicembre si è segnalato il minor numero di incidenti mortali (9) e deceduti (10).