Trasporto pubblico locale. M5S: “I cittadini devono viaggiare in sicurezza”

"È necessario potenziare il trasporto pubblico locale, in modo da evitare le scene che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, di ragazzi ammassati per prendere l'autobus o il treno sia per andare a scuola, che per tornare a casa terminate le lezioni. Ci attendiamo ora un maggiore coordinamento tra il Ministero dei Trasporti e le Regioni che non possono continuare ad andare in ordine sparso, per garantire i servizi di trasporto nel rispetto delle misure per il contenimento del Covid. Durante l'estate si sarebbe potuto pianificare e programmare per tempo un'offerta di trasporti adeguata, con particolare riferimento all'offerta del trasporto scolastico. Emiliano e la ministra De Micheli devono fare qualcosa. Vanno benissimo misure come lo scaglionamento degli ingressi nelle scuole e negli orari delle attività produttive, commerciali e degli uffici pubblico, in modo da evitare sofravvollamenti nelle ore di punta, ma è necessario garantire trasporti sicuri". Lo dichiarano i consiglieri regionali del M5S Rosa Barone, Cristian Casili, l'andriese Grazia Di Bari, Marco Galante e Antonella Laricchia."Già mesi fa - continuano i pentastellati - avevamo chiesto di conoscere i dati dei monitoraggi quotidiani fatti dalle aziende del trasporto pubblico locale, per sapere se fossero state rilevate situazioni tali da imporre una nuova programmazione per rispondere alla domanda dell'utenza nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Questo perché, nonostante le scuole chiuse, in tanti pendolari ci avevano segnalato frequenti situazioni di disagio, con corse saltate e conseguenti sovraffillamenti sui mezzi successivi. Niente è stato fatto e con l'inizio dell'anno scolastico, che da sempre ha colto la Puglia impreparata sulla gestione dei trasporti, la situazione è purtroppo peggiorata. Il limite di capienza massimo fissato sui mezzi pubblici è all'80%: per rispettarlo è necessario che il Ministro dei Trasporti adotti le misure necessarie, in accordo con gli enti locali, aumentando il numero delle corse previste e intensificando i controlli. Serve garantire a tutti i cittadini di poter viaggiare in sicurezza".