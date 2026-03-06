quartiere san valentino andria
Tra incidenti e vandalismi nel quartiere "San Valentino" ad Andria: la parrocchia chiede più sicurezza

La nota della Parrocchia San Riccardo

Andria - venerdì 6 marzo 2026 16.46 Comunicato Stampa
Il Consiglio Pastorale della comunità di San Valentino, dopo diverse riflessioni ritiene importante potersi fermare e confrontarsi con le Forze dell'ordine e le Istituzioni circa la sicurezza stradale del nostro quartiere, una difficoltà che ci interpella in prima persona: "cosa possiamo fare?".

La nota completa della parrocchia di San Riccardo:

«In seguito alla consegna degli ultimi lavori del 2019 il nostro quartiere presentava strade lunghe, dritte e chiaramente senza buche, che fino ad ora hanno mantenuto questa bella caratteristica; però, nelle ultime due estati le stesse strade sono diventate da un lato piste di corsa e dall'altro, nel quotidiano, causa di diversi incidenti, nessuno dei quali mortali ma numerosi.

Questi ultimi soprattutto per una difficoltà dei singoli cittadini a conoscere e rispettare le regole del codice della strada. Inoltre nel tempo alcuni segnali stradali son stati divelti a causa sia degli incidenti sia del vandalismo. L'amministrazione comunale due anni fa ha reso via "Dei Comuni di Puglia" a velocità regolamentata a 30 km/h e la stessa sollecitata in un incontro di gennaio 2025 ha riportato l'illegalità della creazione dei "dossi stradali" perché se da un lato utili a fermare le velocità, dall'altro si rivelano dannosi per i mezzi di sicurezza e di soccorso.

Quali soluzioni?
  1. Telecamere funzionanti?
  2. Dissuasori (bande rumorose)?
  3. Maggiore controllo?
  4. Creare ciclicamente anche in parrocchia dei momenti formativi circa il Codice della strada?
Consapevoli di non avere sempre la risposta pronta desideriamo comunque creare questa tavola di incontro, sia per avvicinare le istituzioni al quartiere e sia per poter dare una semplice risposta come presenza a chi nel territorio avverte o sente di non essere ascoltato».
  Sicurezza
Altri contenuti a tema
