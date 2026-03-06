Attualità
Tra incidenti e vandalismi nel quartiere "San Valentino" ad Andria: la parrocchia chiede più sicurezza
La nota della Parrocchia San Riccardo
Andria - venerdì 6 marzo 2026 16.46 Comunicato Stampa
Il Consiglio Pastorale della comunità di San Valentino, dopo diverse riflessioni ritiene importante potersi fermare e confrontarsi con le Forze dell'ordine e le Istituzioni circa la sicurezza stradale del nostro quartiere, una difficoltà che ci interpella in prima persona: "cosa possiamo fare?".
La nota completa della parrocchia di San Riccardo:
«In seguito alla consegna degli ultimi lavori del 2019 il nostro quartiere presentava strade lunghe, dritte e chiaramente senza buche, che fino ad ora hanno mantenuto questa bella caratteristica; però, nelle ultime due estati le stesse strade sono diventate da un lato piste di corsa e dall'altro, nel quotidiano, causa di diversi incidenti, nessuno dei quali mortali ma numerosi.
Questi ultimi soprattutto per una difficoltà dei singoli cittadini a conoscere e rispettare le regole del codice della strada. Inoltre nel tempo alcuni segnali stradali son stati divelti a causa sia degli incidenti sia del vandalismo. L'amministrazione comunale due anni fa ha reso via "Dei Comuni di Puglia" a velocità regolamentata a 30 km/h e la stessa sollecitata in un incontro di gennaio 2025 ha riportato l'illegalità della creazione dei "dossi stradali" perché se da un lato utili a fermare le velocità, dall'altro si rivelano dannosi per i mezzi di sicurezza e di soccorso.
Quali soluzioni?
- Telecamere funzionanti?
- Dissuasori (bande rumorose)?
- Maggiore controllo?
- Creare ciclicamente anche in parrocchia dei momenti formativi circa il Codice della strada?