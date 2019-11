Terremoto in Albania: servono coperte e generi alimentari a lunga conservazione

Sabato 30 novembre raccolta nelle sedi delle Misericordie: ad Andria in via Vecchia Barletta o in viale Istria

Urgono beni di prima necessità e coperte per proteggersi dal gelo. Dai primi contatti con i volontari giunti a Durazzo questa mattina c'è infatti una importante esigenza di coperte e generi alimentari a lunga conservazione per la popolazione albanese colpita dal sisma.La raccolta si concluderà sabato 30 novembre 2019. Per tutti coloro i quali fossero interessati alla donazione è possibile portare materiale e rivolgersi Ad Andria nella sede della Misericordia di via Vecchia Barletta o presso la Casa della Misericordia in viale Istria.Per le altre città di Puglia in tutte le sedi delle Confraternite sparse in ogni provincia.