Termina la superlativa vacanza dello Zenith in Sicilia

La vacanza del Centro Zenith in Sicilia

Si è conclusa da pochi giorni la permanenza del Centro Zenith in Sicilia nel resort Palladium vicino Cefalù. A renderlo noto è il responsabile del sodalizio andriese Antonello Fortunato che, in una didascalia postata sui social, così commenta: "Una vacanza per i nostri ragazzi e volontari ricca di sorprese e forti emozioni. Bellissimo mare, massima accessibilità, momenti di alta animazione da consentire il coinvolgimento di tutti (compreso uno stage di lavoro solidale). Il momento più emozionante l'incontro con Giovanni Impastato fratello di Peppino Impastato, martire della mafia ucciso il 9 maggio 1992. Sentire la sua testimonianza, visitare Casa Memoria e poi ricordare l'esempio di suo fratello, giovane impegnato nella lotta contro l'illegalità mafiosa, ha alimentato la volontà di impegno quotidiano nel nostro territorio. Una vacanza completa che ha rigenerato il corpo e lo spirito, consapevoli di aver dato un'altra grande opportunità ai nostri ragazzi specialmente abili di vivere una vita dignitosa".