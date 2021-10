Tappa ad Andria della "Via Francigena. Road to Rome 2021"

Tappa intermedia quella in programma domani mattina, lunedì 4 ottobre ad Andria, nei pressi di piazza del Bersagliere d'Italia dell'iniziativa ' Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!'. Organizzata per festeggiare il ventennale di costituzione dell' 'Associazione Europea della Via Francigena, si tratta di un evento itinerante, nato per valorizzare appunto la "Via Francigena", mettendo in rete i territori che vi si affacciano, attraverso 3.200 km e le 4 Nazioni membri del Consiglio d'Europa. Partita da Canterbury con destinazione Santa Maria di Leuca, oggi domenica 3 ottobre la carovana ha fatto tappa a Canosa di Puglia.Entusiasmo alle stelle tra gli associati della Via Francigena di Canosa di Puglia, presieduta da Rosa Anna Asselta, della Pro Loco Canosa e dalla Fondazione Archeologica Canosina, nonché dalle numerose scolaresche e dei volontari che hanno aderito all'evento per assistere all'arrivo in città della delegazione di AEVF in cammino dal 16 giugno scorso. Con loro un ospite d'eccezione, Vittorio Brumotti, conduttore televisivo per "Striscia la Notizia" e campione di bike trial, che ha dato un assaggio delle sue doti spettacolari di equilibrismo lungo l'antico ponte romano sull'Ofanto.