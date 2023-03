"Stupor Mundi" a Castel del Monte con artisti di fama internazionale

è il titolo del progetto, che si pone come obiettivo portare ala mostra del grande pittore di fama internazionaledopo l'esposizione alla Biennale di Venezia.Non vi è infatti luogo migliore di quella grande, affascinante costruzione, simbolo della cultura mondiale, della condivisione e coesione delle diverse arti, culture e religioni, già patrimonio dell'UNESCO, voluto da Federico II di Svevia il più grande, visionario e lungimirante imperatore della storia."S", attraverso vocaboli, canzoni, emozioni di altri Paesi del mondo fisicamente lontani, come in questo caso Cuba, ma in fondo così tanto vicini, vuole stimolare la conoscenza l'apprezzamento e l'amore per la diversità, con l'ascolto, la vista, il dialogo con essa, per capire quanto possiamo crescere ancora, e magari esprimere davvero il nostro io più profondo.A spiegarci tutto questo è il musicista, promotore del progetto "che vede Castel del Monte far da sfondo a talenti del calibro diQuesta unione di Arti nasce dall'esigenza di creare una ctra due paesi dalla grande identità culturale ed artistica qualiPace, arricchimento culturale, parole chiavi, che faranno brillare un'altra dellein comune ai due Paesi, la musica, che "racconterà", con, i quadri più rappresentativi di, accompagnati, inoltre, dalla calda voce cubana di una delle promesse talentuose della musica mondiale ovverocome miglior talento giovanile, voluta da Zucchero per duettare con lui nel suo tour europeo.Il tutto verrà ripreso magistralmente in un documentario culturale dal, famoso per la sue importanti collaborazioni dal calibro di Enrique Iglesias, Gente de Zona, Pitbull, Nicky Jam, Mark Anthony, ecc.Ci si avvarrà pertanto, oltre della collaborazione ed ildel, del, anche delle rappresentanze dei comuni locali della provincia BAT, in particolare ile l'Assessorato alla bellezza, il Comune di Barletta, il Comune di Trani; questa unione è importante per offrire una esperienza culturale oltre che turistica, parte integrante delle visite al Castello (monumento più visitato della Regione Puglia, e uno dei più visitati in Italia), alla cittadinanza locale, che avrà modo di poter vivere questo evento unico di crescita culturale a livello mondiale.Il tutto sarà coadiuvato daquali Associazioni di assoluto rilievo sia nazionale, che locale (Italia Nostra, Rotary Club, Fidapa, Lions Club, Associazione Curci di Barletta, Accademia Musicale Arcadia di Trani, Orchestra Soundiff di Barletta, Associazione Beathoven di Barletta, Accademia Federiciana di Andria, Centro studi Giardino dei suoni di Andria, Associazione Culturale Asincrono, ed altre),di vario livello di istruzione (per poter ampliare la connessione all'evento, per promuovere l'inclusione, l'identità culturale del territorio, ai sensi degli obiettivi civici europei e globali) e la sensibilizzazione artistica-culturale, nonché la partecipazione delle più grandi aziende simbolo del territorio, tale quali come (Confetteria Mucci, Azienda Agricola Sinisi, Azienda Vinicola Rivera, ed altre).Sia le associazioni culturali che le varie associazioni di tutela e valorizzazione del territorio, saranno coinvolte attivamente attraverso eventi, conferenze, momenti ricreativi, vicini alla cittadinanza, per la diffusione dell'evento stesso; si ribadisce la completa coesione tra il progetto "stupor mundi", le realtà internazionali, nazionali e soprattutto locali.Il processo creativo e risultato finale sarà la realizzazione di una mostra unica al mondo, opera completamente dedicata alla fusione culturale, alla pace e tolleranza d'insieme, e allo scambio culturale, sia a livello locale, che nazionale ed internazionale. Musica, Arte Visuale, Architettura, unite alle vibrazioni e alla interazione del territorio.Per Italia&friends e Pensiero Mediterraneo Antonio Pistillo