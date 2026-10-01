Vita di città
SpillaFest: musica, birra artigianale, arte e sapori pugliesi nel cuore della Murgia
Due giornate di musica, gusto, creatività e condivisione nella storica Masseria Lagarello. Tra i momenti più attesi, il live degli Zero Assoluto
Andria - giovedì 1 ottobre 2026 10.28
Musica, birra artigianale, creatività e tradizioni enogastronomiche pugliesi: tutto pronto nel cuore della Murgia per la prima edizione di SpillaFest. L'appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 ottobre nella suggestiva cornice della storica Masseria Lagarello, pronta ad accogliere un pubblico eterogeneo per un'esperienza da vivere dall'inizio alla fine.
Nato con un'anima legata alla valorizzazione delle produzioni brassicole artigianali, SpillaFest si evolve ben oltre i confini del tradizionale festival della birra. Il vero filo conduttore dell'evento sarà infatti la musica, declinata in un ricco programma di DJ set e appuntamenti live distribuiti lungo entrambe le giornate.
Il clou della manifestazione è atteso per domenica, con l'arrivo sul palco degli Zero Assoluto. Il celebre duo, che ha fatto da colonna sonora a intere generazioni con i brani più iconici del pop italiano, incontrerà il pubblico di SpillaFest all'interno di una giornata densa di intrattenimento e convivialità.
La scelta di Masseria Lagarello conferisce al festival un'identità territoriale profonda: un luogo ricco di storia che per un intero fine settimana cambierà veste, trasformandosi in un vivace hub di concerti, socialità, food e creatività.
Grande attenzione sarà dedicata anche alle famiglie e ai più piccoli, grazie alla partnership con Kess'Art. All'interno della masseria saranno allestiti laboratori ed esperienze creative aperte a tutte le età: pittura, attività manuali e momenti di sperimentazione artistica che permetteranno a genitori e bambini di condividere l'intera giornata.
Non mancherà uno spazio market interamente dedicato alla scoperta di realtà creative, artigiani e progetti del territorio, affiancato da un'accurata selezione di birre artigianali e proposte beverage.
A completare l'offerta ci penseranno i corner food, focalizzati sui sapori autentici della tradizione pugliese. Un vero e proprio percorso del gusto tra specialità tipiche, street food locale e contaminazioni contemporanee, pensato per raccontare la Puglia attraverso le eccellenze della sua tavola.
SpillaFest si candida a diventare un punto di riferimento nel calendario autunnale murgiano, unendo pubblico di ogni età: dagli appassionati di musica e dei live degli Zero Assoluto ai cultori della birra artigianale, fino alle famiglie in cerca di una giornata all'insegna della spensieratezza e della scoperta.
Nato con un'anima legata alla valorizzazione delle produzioni brassicole artigianali, SpillaFest si evolve ben oltre i confini del tradizionale festival della birra. Il vero filo conduttore dell'evento sarà infatti la musica, declinata in un ricco programma di DJ set e appuntamenti live distribuiti lungo entrambe le giornate.
Il clou della manifestazione è atteso per domenica, con l'arrivo sul palco degli Zero Assoluto. Il celebre duo, che ha fatto da colonna sonora a intere generazioni con i brani più iconici del pop italiano, incontrerà il pubblico di SpillaFest all'interno di una giornata densa di intrattenimento e convivialità.
La scelta di Masseria Lagarello conferisce al festival un'identità territoriale profonda: un luogo ricco di storia che per un intero fine settimana cambierà veste, trasformandosi in un vivace hub di concerti, socialità, food e creatività.
Grande attenzione sarà dedicata anche alle famiglie e ai più piccoli, grazie alla partnership con Kess'Art. All'interno della masseria saranno allestiti laboratori ed esperienze creative aperte a tutte le età: pittura, attività manuali e momenti di sperimentazione artistica che permetteranno a genitori e bambini di condividere l'intera giornata.
Non mancherà uno spazio market interamente dedicato alla scoperta di realtà creative, artigiani e progetti del territorio, affiancato da un'accurata selezione di birre artigianali e proposte beverage.
A completare l'offerta ci penseranno i corner food, focalizzati sui sapori autentici della tradizione pugliese. Un vero e proprio percorso del gusto tra specialità tipiche, street food locale e contaminazioni contemporanee, pensato per raccontare la Puglia attraverso le eccellenze della sua tavola.
SpillaFest si candida a diventare un punto di riferimento nel calendario autunnale murgiano, unendo pubblico di ogni età: dagli appassionati di musica e dei live degli Zero Assoluto ai cultori della birra artigianale, fino alle famiglie in cerca di una giornata all'insegna della spensieratezza e della scoperta.