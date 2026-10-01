SpillaFest: musica, birra artigianale, arte e sapori pugliesi nel cuore della Murgia

Musica, birra artigianale, creatività e tradizioni enogastronomiche pugliesi: tutto pronto nel cuore della Murgia per la prima edizione di SpillaFest. L'appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 ottobre nella suggestiva cornice della storica Masseria Lagarello, pronta ad accogliere un pubblico eterogeneo per un'esperienza da vivere dall'inizio alla fine.​Nato con un'anima legata alla valorizzazione delle produzioni brassicole artigianali, SpillaFest si evolve ben oltre i confini del tradizionale festival della birra. Il vero filo conduttore dell'evento sarà infatti la musica, declinata in un ricco programma di DJ set e appuntamenti live distribuiti lungo entrambe le giornate.​Il clou della manifestazione è atteso per domenica, con l'arrivo sul palco degli Zero Assoluto. Il celebre duo, che ha fatto da colonna sonora a intere generazioni con i brani più iconici del pop italiano, incontrerà il pubblico di SpillaFest all'interno di una giornata densa di intrattenimento e convivialità.​La scelta di Masseria Lagarello conferisce al festival un'identità territoriale profonda: un luogo ricco di storia che per un intero fine settimana cambierà veste, trasformandosi in un vivace hub di concerti, socialità, food e creatività.​Grande attenzione sarà dedicata anche alle famiglie e ai più piccoli, grazie alla partnership con Kess'Art. All'interno della masseria saranno allestiti laboratori ed esperienze creative aperte a tutte le età: pittura, attività manuali e momenti di sperimentazione artistica che permetteranno a genitori e bambini di condividere l'intera giornata.​Non mancherà uno spazio market interamente dedicato alla scoperta di realtà creative, artigiani e progetti del territorio, affiancato da un'accurata selezione di birre artigianali e proposte beverage.​A completare l'offerta ci penseranno i corner food, focalizzati sui sapori autentici della tradizione pugliese. Un vero e proprio percorso del gusto tra specialità tipiche, street food locale e contaminazioni contemporanee, pensato per raccontare la Puglia attraverso le eccellenze della sua tavola.​SpillaFest si candida a diventare un punto di riferimento nel calendario autunnale murgiano, unendo pubblico di ogni età: dagli appassionati di musica e dei live degli Zero Assoluto ai cultori della birra artigianale, fino alle famiglie in cerca di una giornata all'insegna della spensieratezza e della scoperta.