Accordo tra Associazione “Pasquale Pisani” onlus e African Institute of One Health Research and Diagnostics

L' Associazione Pasquale Pisani onlus ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l' African Institute of One Health Research and Diagnostics grazie al quale contribuirà all'allestimento del centro di ricerca di Abuja attraverso l'acquisto di strumenti di laboratorio e macchinari all'avanguardia, che consentano l'attuazione di diagnosi e ricerca sensibile, specifica e rapida, necessari all'avvio delle attività dell'Istituto prevista per la fine del 2019. Inoltre, uno dei laboratori dell'istituto sarà intitolato al dr. Pasquale Pisani che della ricerca scientifica aveva fatto la sua vita.Ricordiamo che l'Associazione "Pasquale Pisani" onlus, iscritta nel registro delle Onlus della Regione Puglia, nasce nel 2017 con lo scopo di ricordare Pasquale Pisani, dottore di ricerca nel campo del Drug Discovery presso L'Istituto Italiano di Teconologia, prematuramente scomparso nel marzo 2016. Essa ha sede in Andria, in via Dante Alighieri 70, info@associazionepasqualepi.L'African Institute of One Health Research & Diagnostics (AIOHRD), approvato dal governo nigeriano come entità 'no-profit' nel Dicembre 2017, è un'organizzazione non governativa che mira a sviluppare e attuare la ricerca e la diagnostica in malattie infettive e parassitarie, dell'Uomo e degli animali, ad Abuja in Nigeria, con l'ambizione di poter divenire, in pochi anni, un centro di riferimento su tali tematiche per l'Africa intera.L'AIOHRD ha una missione precisa: instaurare ricerca e diagnostica di qualità, in ambito biomedico, microbiologico e entomologico, con strumenti di prim'ordine e risorse umane altamente qualificate, in loco, in Africa.Grazie anche al partenariato con l'Università di Salford (UK), infatti, studenti, dottorandi, ricercatori, tecnici di laboratorio, accademici, potranno formarsi in materia di epidemiologia, metodologie di ricerca e diagnostica biomedica, molecolare e entomologica, e applicare le conoscenze acquisite direttamente nel contesto nigeriano in cui opera l'AIOHRD.I suoi locali saranno pertanto accolti nel campus universitario dell'Università di Abuja (Dipartimento di Salute Pubblica Veterinaria e Medicina Preventiva) dove l'attività di ricerca così come il servizio di diagnostica dell'Istituto saranno svolti in maniera coordinata con l'agenda programmatica in materia di salute pubblica e veterinaria dei ministeri nigeriani di rispettiva competenza.È possibile sostenere questa tutte le attività della Onlus continuando a donare attraverso un bonifico o con una donazione con carta di credito attraverso la pagina Facebook dell'Associazione Pasquale Pisani onlus.Insieme si può: Iban: IT77A0326841340052980302890