Sostegno per disabili gravissimi, ecco le famiglie che possono fare domanda

residenza nella Regione Puglia sia del richiedente che del caregiver familiare non essere beneficiari del PRO.V.I. e/o del PRO.V.I. Dopo di Noi essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 essere in possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto FNA 2026 essere in una condizione di fabbisogno assistenziale coerente con la ratio della misura e che sarà oggetto di presa d'atto da parte della competente Unità di Valutazione Multidimensionale avere un'attestazione ISEE non superiore ad euro 60.000,00 in caso di adulti o un ISEE non superiore ad euro 80.000,00 in caso di minorenni in corso di validità

Il Settore Servizi Sociali ed Educativi comunica che è stato pubblicato sul BURP n. 51 del 08/06/2023, la Determina Dirigenziale (n. 1039 del 01/06/2023) che dà l'avvio alle procedure per l'accesso alla misura "SOSTEGNO FAMILIARE" per persone disabili non autosufficienti gravissimi.La misura è attivata dalla Regione Puglia in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima con un carico assistenziale di elevata intensità e a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata con il coinvolgimento del nucleo familiare. E' previsto un contributo di € 700,00 mensili per un massimo di 14.000,00 .le famiglie potranno inoltrare la propria candidatura solo ed esclusivamente on line al seguente indirizzo:(Sistema Pubblico di Identità Digitale)Le suddette credenziali devono essere intestate ad un referente del nucleo familiare.Il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di Andria (tel 0883/290613 – 0883/290620) è a disposizione dei cittadini per ogni qualsivoglia delucidazione.L'assessore alla persona, Dora Conversano, sottolinea che tutto il settore servizi sociali, come sempre, resta concretamente "a servizio dei cittadini" non solo per iniziative ed interventi che partono direttamente da noi ma anche per attivare immediatamente tutte le iniziative regionali o nazionali che aiutano fattivamente le persone, soprattutto, come in questo caso, tutti i cittadini con gravi disabilità.