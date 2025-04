Regione Puglia ottiene via libera dal Ministero per mantenere l’assegno di sostegno familiare a 700 euro

La Regione Puglia potrà assicurare la continuità assistenziale e gli interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima oggi assistiti e dei loro caregiver familiari. È quanto emerge a seguito della nota comunicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui viene consentito alle Regioni di utilizzare risorse proprie in anticipazione, nei limiti di quelle assegnate per l'annualità 2024, nelle more dell'adozione del nuovo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025–2027.



Una svolta importante, frutto dell'azione incisiva della Regione Puglia, che ha sollecitato più volte il Ministero competente, da ultimo con una nota ufficiale inviata lo scorso 22 aprile 2025 dal Presidente Michele Emiliano alla Ministra Calderone. Un intervento determinante, sostenuto anche dal lavoro costante del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, volto a evitare qualsiasi interruzione dei servizi essenziali per una fascia di popolazione particolarmente fragile.

A seguito della comunicazione ufficiale inviata dal Ministero, la Giunta regionale ha approvato la presa d'atto della nota ministeriale attraverso cui la Regione Puglia potrà quindi mantenere in essere le misure assistenziali già previste nel Piano attuativo 2022–2024 in favore dei disabili gravissimi assistiti nelle more dell'approvazione nuovo Piano nazionale.



"Una decisione - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - che conferma l'impegno della Puglia a non lasciare indietro nessuno e a garantire che la presa in carico delle persone più vulnerabili non venga mai interrotta".

"Grazie alla intensa interlocuzione con il governo nazionale, che ha accolto la nostra proposta, potremo garantire continuità nell'assistenza ai caregiver delle persone con disabilità gravissima " - afferma il consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia, Ruggiero Mennea.

