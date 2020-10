Sospese le attività di ricovero all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie: ricadute per la sanità della Bat

non si poteva continuare a gestire i pazienti affetti da SARS COV2 nella unità operativa di malattie infettive, dedicando l'intera palazzina che peraltro è provvista di un accesso dedicato, mantenendo comunque le normali attività ordinaria ospedaliere ? ;

che senso ha chiudere un intero ospedale con 160 posti letto con la presenza di vari servizi ed unità operative di cardiologia, ortopedia, rianimazione un punto nascita e tre sale operatorie per la sola finalità d ricovero dei pazienti affetti da CORONAVIRUS, cosa peraltro non avvenuta in altri ospedali individuati COVID come il Miulli, i Policlinici Universitari di Bari e Foggia, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, etc. etc.

alla luce delle recenti dichiarazioni del Direttore del Dipartimento della Salute che ritiene, se necessario, di utilizzare anche strutture ospedaliere private, perché non si considera di utilizzare i padiglioni vuoti dell'Ospedale UNIVERSO SALUTE di Bisceglie ? ;

Infine è legittimo domandarsi per quale motivazione le attività di ricovero COVID-19 non vengano agevolmente svolte nell'Ospedale di Canosa di Puglia, peraltro completamente ristrutturato e con reparti di degenza "vuoti" ma dotati di personale medico e di comparto.

basta considerare che con la chiusura dell'Ospedale di Bisceglie si riducono ulteriormente i posti letto di Cardiologia, già fortemente carenti nella ASL BAT , in rapporto alla popolazione del territorio e che i dati nazionali hanno evidenziato, infatti nella sola settimana tra il 13 e il 19 Marzo 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una riduzione dei ricoveri per infarto pari al 50% ha visto l'incremento della mortalità per sindrome coronarica acuta pari al 10% tra i soli pazienti ricoverati;

, in rapporto alla popolazione del territorio e che i dati nazionali hanno evidenziato, infatti nella sola settimana tra il 13 e il 19 Marzo 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una riduzione dei ricoveri per infarto pari al 50% ha visto l'incremento della mortalità per sindrome coronarica acuta pari al 10% tra i soli pazienti ricoverati; la Cardiologia dell'Ospedale di Bisceglie, svolge infatti un duplice ruolo: la sua mission, cioè ricovero per i pazienti affetti da scompenso cardiaco che necessitano di impianto di PM/ICD, ma anche coadiuva la Cardiologia di Andria da cui spesso accetta pazienti già trattati con angioplastica al fine di permettere di accogliere ulteriori urgenze.

Forti ripercussioni per la sanità nella Bat, in particolare con un aumento del carico di ricoveri e prestazioni medico-sanitarie per gli ospedali di Andria e Barletta, accompagna la decisione della Asl Bt di convertire il nosocomio biscegliese a "Covid Hospital".Ne sono convinti Angelo Somma e Sergio Di Liddo della segreteria territoriale FIALS Bat, che scrivono ai vertici sanitari della Regione e della Asl Bt oltre che al Sindaco di Bisceglie.«Com'è noto l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie fu indicato a Marzo scorso dalla Regione Puglia quale "Covid Hospital" della provincia BAT.Tale indicazione in un contesto di estrema ed improvvisa urgenza sanitaria avvenne per la gestione e cura dei pazienti affetti da COVID-19 e, tutti gli operatori sanitari dell'Ospedale di Bisceglie hanno svolto con lodevole abnegazione un ottimo servizio alla comunità della provincia BAT.Dal giugno scorso, considerata la netta diminuzione del numero dei ricoverati, su indicazioni del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia fu disposta la ripresa delle normali attività sanitarie, aprendo la struttura ospedaliera alle attività di ricovero ed erogazione prestazioni sanitare come a esempio tutte le attività ospedaliere ordinarie, esami e visite sia pregresse che attuali, mantenendo alla U.O. Malattie Infettive dell'ospedale di Bisceglie 18 posti letto COVID.Gli esperti hanno sempre comunicato, che dopo la parentesi estiva, si sarebbe determinato una diminuzione dei contagi al COVID-19, mentre ci sarebbe stato con l'ingresso della stagione autunnale un innalzamento del picco dei contagi da COVID-19.Sapevamo tutti dunque che non eravamo usciti dalla fase emergenziale e che era necessario, con la finalità di accogliere i pazienti COVID-19 abbisognevoli di ospedalizzazione, riorganizzando tale attivitàe senza interrompere il normale funzionamento degli ospedali con decine e decine di utenti che attendevano il proprio turno per accedere alle prestazioni sanitarie da marzo scorso,Dopo neanche 4 mesi, e guarda caso sempre dopo le elezioni -prosegue la nota della FIALS Bat-, la Direzione Generale della ASL BAT considerato l'andamento epidemiologico della pandemia da SARS COV2, con la nota prot.61378 del 12/10/2020 del direttore medico dell'Ospedale di Bisceglie dott. Andrea Sinigaglia e a seguito di quanto concordato nella conferenza di servizi, con disposizione n. 0061913 del 13/10/2020 a firma del Direttore Generale avv. Delle Donne e del Direttore Sanitario dott. Vito Campanile hanno dispostoInnanzitutto riteniamo che sia profondamente ingiusto dimettere o trasferire da un giorno all'altro in fretta e furia i pazienti non covid attualmente ricoverati nelle unità operative dell'ospedale, quasi che fossero pacchi postaliAlla luce di queste dichiarazioni viene legittimo domandarsi se:Con questa assurda decisione si penalizzano non solo migliaia di pazienti cronici i quali non avranno più la possibilità di essere assistiti nell'ospedale di Bisceglie, mainfatti ad esempio:E' appena il caso di evidenziare che la S.I.C. (Società Italiana di Cardiologia) a seguito di uno studio nazionale pubblicato in questi giorni sul quotidiano nazionale cardiologi italiani, ha lanciato un nuovo allarme, oggi si rischia di avere più morti di infarto che da contagio COVID-19 se questa tendenza sarà ancora persistente con una rete cardiologica ridotta., per cui molti pazienti residenti nella nostra provincia, affetti purtroppo da altre patologie "non covid" che necessitano di un posto letto, sonoInfine è appena il caso di ribadire che la provincia BAT e stata la provincia della Regione Puglia più penalizzata nel rapporto abitanti /posti letto, per non parlare poi del piano dei fabbisogni del personale 2018/2020 deliberato in data 21/09/2018 dalla ASL BAT, il quale prevede un numero di assunzioni inferiori in rapporto alle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia.Per tutti questi motivi e per il fatto che in quattro mesi non si è riusciti ad intravedere soluzioni alternative alla chiusura (come su menzionato), la Segreteria Territoriale FIALS Bari e BAT propone di rivedere il provvedimento di chiusura totale del Presidio Ospedaliero di Bisceglie in modo da far proseguire l'attività ordinaria dei Servizi Ospedalieri e almeno per alcune Unità Operative come la Cardiologia, Ostetricia Ginecologia, Pediatria, utilizzando al meglio le specializzazioni presenti all'interno dell'Ospedale considerato che queste UU.OO. sono dislocate in posizione tale da consentirne l'accesso in modo indipendente, garantendo così condizioni di totale sicurezza per pazienti e operatori sanitari, senza contatto con l'area COVD-19, a cui può essere destinata un'intera ala dell'ospedale con apposito percorso dedicato.ed il tutto non potrà che giovare anche agli Ospedali "Bonomo" di Andria e al "Dimiccoli" di Barletta, in questi giorni in gravi difficoltà, per eccessivi carichi di lavoro, ma soprattutto per carenza di posti letto, con evidente notevole diminuzione di erogazione dei LEA nella provincia BAT.A giudizio di questa Segreteria, oggi l'obiettivo principale e assolutamente importante della regione deve essere quelloche secondo gli esperti non sarà di breve durata purtroppo.