Sodalizio tra scuola “Salvemini” e Nuova Andria: nasce la squadra di calcio femminile

Nel pomeriggio di ieri,, la scuola media statale di 1° gradoè stata teatro della presentazione ufficiale del. Un evento unico ed emozionante per la città, per lo sport e per tutte le giocatrice intervenute durante la serata. Infatti, il pubblico che ha gremito l'intera sala dell'auditorium, ha manifestato il proprio interesse ed entusiasmo per la realizzazione del progetto, nato dalla collaborazione tra la società di, l'istitutodi Andria e con la supervisione dellaIl percorso sportivo prevede un torneo di calcio a 5 e coinvolge tutti gli istituti che hanno aderito all'iniziativa.con una sfida nazionale degli istituti vincenti a livello regionale.«Obiettivo del progetto - spiega la dirigente scolastica,- consiste nel promuovere il calcio femminile, offrendo alle ragazze la possibilità di giocare in un ambiente familiare, assieme ai propri insegnanti e compagne di classe; la nostra città diventa il vivaio di una squadra di calcio femminile. Non dimentichiamo che se in una città ci sono squadre di calcio maschili, ci devono essere anche quelle femminili. Ci sono infatti ragazze talentuose: quindi, non si esclude la possibilità di trasformare la propria passione per il calcio in una vera e propria professione».Ildopo aver ringraziato la dirigente scolastica Celestina Martinelli ed il prof. Francesco Leonetti per aver intrapreso tale percorso, ha aggiunto: «Grazie al progetto realizzato dalla scuola e con il supporto della società Nuova Andria, già presente mediante otto postazioni sul territorio, siamo riusciti a creare questa straordinaria sinergia tra scuola e sport. Il progetto inoltre, ha ricevuto un piccolo sponsor che ci ha sostenuto economicamente per quanto riguarda i costi dell'abbigliamento delle giocatrici, evitando così spese aggiuntive sia alle famiglie che alla scuola».Gli interventi si sono conclusi con, delegato tecnico provinciale Bat per la FIGC Puglia, il quale ha sottolineato: «Il progetto presentato questa sera è solo un punto di partenza per Andria, poiché il fine è quello di trasformarlo in un polo importante. Ciò implica tanto impegno e tanta partecipazione da parte delle giocatrici. Nel 2019 abbiamo avuto una esperienza significante con il mondiale di calcio femminile in Francia, che ha portato alla ribalta proprio il calcio giocato dalle donne. C'è stato un exploit: infatti si parla di professionismo, di una passione che potrebbe diventare un lavoro. In realtà deve solo essere una prospettiva, un punto di accesso al mondo del lavoro ma non bisogna dedicarsi al calcio perché si deve vivere di calcio. Ciò che conta soprattutto è che questa attività sportiva, venga considerata come un elemento fondamentale per far crescere bene le ragazze, con dei valori importanti».L'incontro è terminato con la presentazione della nuova compagine, che per l'occasione ha indossato la nuova divisa da calcio, color blu e con la consegna di una maglia alla dirigente Martinelli, come simbolo della collaborazione e della sinergia nata tra l'istituto scolastico e la società Nuova Andria Calcio, volta a dimostrare la loro vicinanza allo sport. L'auspicio è quello di poter un giorno inaugurare ad Andria, una scuola di calcio d'élite, proprio come quella presente nel capoluogo pugliese.