Situazione meteo in netto peggioramento

La Protezione Civile pugliese ha diramato un bollettino di criticità regionale per rischio idrogeologico e idraulico. Per oggi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in rialzo localmente sensibile. Venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di caduta sul versante pugliese.Per domani, martedì 24 settembre, si prevedono ulteriori precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli. Temperature in calo anche sensibile sul versante adriatico, con venti localmente forti nord-occidentali lungo le coste.