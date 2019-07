Situazione meteo: allerta elevata da gialla ad arancione

Peggiora la. L'allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione Civile è stata sostituita poco fa da un nuovo messaggio che parla diper diventare poi di nuovo gialla dalle 8 di domattina e per le successive 12 ore.Il nuovo messaggio di allerta parla dispecie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Si raccomanda alla cittadinanza di non mettersi in auto se non per reale necessità, in modo da evitare situazioni di pericolo.