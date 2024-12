Sinistra Italiana: eletto segretario cittadino Rino Zagaria

Mercoledì 4 Dicembre 2024 si è svolto ad Andria il primo congresso cittadino di Sinistra Italiana che ha sancito ufficialmente la nascita del Circolo locale.Il circolo, che rappresenta un consolidamento delle forze progressiste e di sinistra nella città, ha eletto come segretario Rino Zagaria.Il neoeletto segretario ha una lunga tradizione di attivismo politico locale. Dottore in Scienze Pedagogiche ed Educatore Professionale, con un'esperienza consolidata nel lavoro con persone vulnerabili, tra cui disabili, minori, pazienti psichiatrici, donne vittime di tratta e immigrati. Il suo impegno professionale si è sempre focalizzato sull'inclusione sociale e sul supporto alle categorie più fragili, cercando di promuovere il loro benessere e i loro diritti. Attualmente, professore in una scuola superiore, cerca di trasmette la sua esperienza e passione per l'educazione, contribuendo alla formazione di giovani menti e alla loro crescita umana e culturale. La sua carriera è caratterizzata da un forte impegno sociale e educativo, con l'obiettivo di favorire l'integrazione e l'empowerment delle persone in difficoltà.L'inaugurazione del Circolo cittadino di Sinistra Italiana ad Andria segna un passo importante per la ricostruzione della sinistra locale. Il movimento si propone di offrire una risposta concreta ai bisogni delle persone, puntando su politiche sociali inclusive, giustizia economica, diritti civili e ambientali.Abbiamo deciso di dar vita a questo circolo per restituire alla città di Andria una voce di sinistra, capace di parlare alle persone e alle loro esigenze quotidiane. Il nostro impegno è quello di creare un'alternativa forte e credibile per chi cerca una politica che metta al centro le persone, soprattutto quelle più vulnerabili.Sentiamo l'importanza di costruire un progetto politico che sia radicato nel territorio, capace di ascoltare e rispondere ai problemi reali dei cittadini, in particolare quelli legati al lavoro, alla sanità, alla giustizia sociale, al welfare, alla cultura, all'istruzione e all'ambiente. Un progetto che non può prescindere dalla valorizzazione delle risorse locali e dalla creazione di una rete di solidarietà tra le diverse realtà sociali ed economiche della città.Sinistra Italiana si propone di diventare un punto di riferimento per chiunque desideri una politica più giusta, equa e inclusiva. Tra le principali priorità del circolo, oltre alla lotta alle disuguaglianze sociali, si segnala il tema della sostenibilità ambientale, della parità di genere, della salute e della transizione ecologica.Un'altra grande sfida che il Circolo intende affrontare riguarda la partecipazione democratica e il rafforzamento della democrazia locale. In un periodo in cui molte persone sembrano allontanarsi dalla politica, Sinistra Italiana vuole impegnarsi per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, soprattutto i più giovani, promuovendo la partecipazione attiva e la formazione politica. La ricostruzione della sinistra non passa solo attraverso un'unione formale, ma attraverso un lavoro concreto sul territorio, con iniziative che parlano alle persone e alle loro necessità.La nascita del Circolo di Sinistra Italiana ad Andria rappresenta, dunque, un momento significativo per la politica cittadina e per il rinnovamento delle forze di sinistra.