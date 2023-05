Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla” approda alla Vittorio Emanuele III-Alighieri di Andria

In occasione della settimana mondiale della sicurezza stradale indetta dall'Assemblea generale dell'Onu (15-21 maggio), nuove tappe del progetto "La strada non è una giungla" promosso dall'agenzia Asset della Regione Puglia, e ora allargato anche agli Automobile club di Bari e Bat e di Brindisi. Anche questi ultimi saranno infatti presenti in sei scuole iscritte al campionato studentesco indetto dal Cremss (Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale), dopo gli incontri svoltisi negli istituti scolastici del Barese. Il primo appuntamento si è tenuto stamattina a Pezze del Greco, mentre per il 18 maggio l'incontro è previsto ad Andria, presso la scuola media statale "Vittorio Emanuele III- Dante Alighieri"."Il susseguirsi di notizie che continuano a giungere sulla perdita di giovani vite a causa di incidenti stradali – spiega il direttore generale di Asset, Elio Sannicandro – ci inducono a insistere su azioni precise, a partire dalle scuole, volte a modificare il comportamento dei ragazzi e della cittadinanza, per una mobilità sempre più sicura e sostenibile"."L'educazione stradale è un obiettivo condiviso dai nostri enti e insieme possiamo svolgere una azione più incisiva" dichiara Antonio Beccarisi dell'Ac Brindisi. "Un'esperienza che sperimenteremo in queste sei giornate – ha aggiunto Maria Grazia De Renzo, direttrice dell'Ac Bari Bat – per poter avere una presenza territoriale più incisiva. I club di Bari e di Brindisi hanno sempre collaborato tra loro: essere insieme nelle scuole ci permetterà di condividere le nostre reciproche esperienze".Le giornate, coordinate dal responsabile del Cremss di Asset, Piepaolo Bonerba, prevedono due momenti: una prima parte dedicata alla teoria con l'intervento di Aci e con le principali campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile realizzate da Asset e Regione Puglia; una seconda parte pratica che mette i ragazzi davanti a percorsi esperienziali con specifici visori in grado di alterare la percezione dello stato di guida come se si fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza. "L'obiettivo – conclude Pierpaolo Bonerba – è poter fornire ai ragazzi degli 'alert' su ciò che dovrà essere il loro futuro stile di vita, sia da conducenti sia da pedoni".