Sicurezza, salute, mobilità: il candidato sindaco Michele Coratella presenta il suo programma

Social Video 3 minuti Presentazione del candidato sindaco Movimento 5 Stelle, le interviste a Grazia Di Bari e Michele Coratella Antonio D'Oria

Il Movimento 5 Stelle scende in campo conper la carica a sindaco di Andria. Il candidato pentastellato si è presentato questa mattina nella sede del movimento in via Regina Margherita, accanto alla consigliera regionalee al parlamentare. Illustrando i punti cardine del suo programma, Coratella ha indicato in tre parole chiave i principi del suo operato per il cambiamento di Andria: serietà, competenza e preparazione, che il candidato sindaco intende mettere in campo dopo dieci anni difficili per la città federiciana, ancora di più dopo l'emergenza Coronavirus. I temi della conferenza stampa di questa mattina saranno discussi anche nell'incontro con i cittadini questa sera in viale Crispi.Michele Coratella torna a candidarsi per lo scranno più alto di Palazzo San Francesco, nel 2015 quando fu vittoria di Nicola Giorgino. Una seconda partita, dunque, per il candidato pentastellato che ammette di aver maturato maggiore competenza e consapevolezza nel corso di questi anni all'opposizione. «Non ho la bacchetta magica - ha affermato l'avv. Michele Coratella - ma Andria ha bisogno di competenza, serietà e preparazione, caratteristiche che mi contraddistinguono da sempre. Andria ha bisogno di nuove energie e noi siamo pronti, gli ultimi quattro anni all'opposizione ci hanno dato maggiore competenza per amministrare la città". E in caso di, «non faremo accordi con nessuno».Sono tre i punti principali del programma elettorale di Michele Coratella, a partire dallalegata al tema dell'ordine e della legalità, necessari per garantire alle attività commerciali di lavorare in tranquillità e una vita serena all'intera cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle di Andria intende intervenire con urgenza anche sul tema della, in particolare sulla discarica di San Nicola La Guardia che nonostante l'attuale chiusura impatta sulla salute dei cittadini. Il terzo punto riguarda la: tra le sue prerogative, il candidato sindaco intende disincentivare gli andriesi all'utilizzo della propria automobile utilizzando invece mezzi più sostenibili quali la bicicletta e i bus cittadini. In questo senso, si colloca anche l'intenzione di ridurre drasticamente le strisce blu a pagamento con l'obiettivo di incentivare le corsie preferenziali per i bus urbani. Da questi tre punti essenziali nasce lo slogan di Coratella che intende fare di Andria "una città sicura, sana e vitale".La partita del Movimento 5 Stelle si giocherà anche in Puglia con la consigliera uscenteche si ricandida al consiglio regionale. Tanti i temi discussi dalla consigliera Di Bari che necessitano di una svolta, a partire dai rifiuti fino alla sanità e all'agricoltura. «In questi anni all'opposizione abbiamo dimostrato di tenere solamente ai diritti dei cittadini - ha dichiarato Grazia Di Bari - e abbiamo fatto in modo che conoscessero ciò che avviene in Regione, perchè i temi a livello regionale riguardano anche le singole città. Siamo sicuri di poter far rinascere Andria e la Puglia».