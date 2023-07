Sicurezza ed ordine pubblico nella Bat, SAP: "Rafforzare Forze di polizia e dare avvio a nuovo edificio per la Polizia Stradale"

A margine del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi venerdì 28 luglio negli uffici della Prefettura di Barletta, si è svolto un atteso incontro tra il Sottosegretario agli Interni on. Nicola Molteni e le Organizzazioni sindacali rappresentative della Provincia BAT.In una nota diffusa dala firma del suo, si sottolinea come il rappresentante del governo, dopo aver dettato i numeri riguardanti le risorse presenti sul territorio, ha precisato che l'attenzione che sta ponendo l'Esecutivo "è quella di continuare ad incrementare i numeri degli addetti ai lavori, considerando le nuove immissioni nel mondo della sicurezza provenienti dai prossimi corsi di formazione messi in cantiere. Ha sottolineato, poi, quello che si sta facendo proprio in questo ambito con l'accantonamento annuale di 100 milioni nella Legge di Bilancio per le assunzioni straordinarie, senza nascondersi sul dato di 40mila pensionamenti che avverranno entro il prossimo 2024. È una rincorsa costante a recuperare dei numeri che trova in difficoltà tutto il comparto, dopo le politiche di "macelleria sociale" che ha prodotto la riduzione delle risorse umane, la chiusura delle scuole di formazione (tanto per citarne alcuni). All'Onorevole Molteni, dopo i ringraziamenti per questo momento di confronto, sono stati descritti una serie di problemi".Il SAP, rappresentato dal Segretario Provinciale Vito Giordano, dopo aver apprezzato l'impegno che l'attuale esecutivo e lo stesso Sottosegretario stanno riponendo nell'incrementare i corsi di formazione per nuove risorse da inserire sul territorio nazionale, per la discussione sul rinnovo del contratto dii lavoro, sul dibattito aperto sul tema della previdenza complementare (argomenti trattati con i vertici nazionali delle OO.SS.), ha comunque "accentuato una maggiore attenzione alle risorse da inviare nellaA tal proposito si è evidenziato che, molto sicuramente l'Onorevole, non era stato messo a conoscenza dei. Il SAP, poi, nel parlare della neonata Questura, ha rappresentato che gli spazi presenti nella struttura sono diventati insufficienti. Nella circostanza ha chiesto che il Ministero, dopo aver verificato quanto dichiarato nell'incontro, potesse intervenire e dare un impulso importante a far si chee dove si dovrebberoper tutti quei colleghi, che abitano in altre province o regioni, i quali eviterebbero di affrontare i viaggi da/e per la sede di servizio dalla propria abitazione, evitando oltremodo di sobbarcarsi spese di pernottamento per strutture alberghiere della zona, che ricadrebbero sul proprio misero stipendio. Su questo punto il SAP ha precisato che un intervento "propositivo" darebbe la garanzia di iniziare e terminare i lavori nel più breve tempo possibile. Restando sul tema degli spazi insufficienti, il SAP ha rimarcatonel quale troverebbero una giusta ubicazione gli Uffici del Magazzino VECA (e altri), liberando, così, locali in Questura che sarebbero utilizzati per altre attività. Il SAP, ritornando sul tema delle risorse da assegnare nei vari uffici presenti nella regione Puglia, ma anche della confinante Lucania, ha sottolineato come proprio i conti non siano stati fatti senza aver guardato il. Ha precisato che nella vicina capitanata a fronte di 28 arrivi a giugno, entro la fine dell'anno ne andranno 50 in pensione; come, ancora, è inimmaginabile che la vicina Questura di Potenza, classificata di serie A, possa restare sguarnita di personale".Il SAP ha spiegato, a tal riguardo, che "se vogliamo garantire un controllo del territorio nella BAT, questo possiamo farlo se si realizzano sinergie con i confinanti territori di altre province e in questo caso anche regioni; se in quelle località vi presenza di personale da garantire una peculiarità in tutta l'area da controllare di propria pertinenza, diventa più semplice controllare i luoghi della BAT, rimarcando che questa attività ridurrebbe drasticamente l'attività criminale presenti nell'area della BAT, oggi classificata prima in Italia, per incidenza nei furti d'auto e per la notevole infiltrazione di "agenti" mafiosi. A distanza di due anni dall'insediamento della Questura, diventa sempre necessario la presenza di un ufficio strategico come quello Amministrativo Contabile. È inconcepibile che ad oggi manchi personale proveniente dall'Amministrazione Civile dell'Interno. È inaccettabile che il personale debba essere costretto ad andare a Bari per risolvere i propri problemi amministrativi, come anticipi missione o per trattare le proprie pratiche di pensione. C'è una scarsa attenzione sul tema anche da parte dei vertici della questura, i quali non riescono a considerare richieste di assegnazione di personale civile proveniente da altre amministrazioni dello Stato. Tra i tanti argomenti discussi, un'attenzione è stata rivolta anche allaa seconda della competenza territoriale. Il SAP, dopo aver attenzionato il Sottosegretario sulla poca attenzione rivolta dai vertici locali sull'chiedendo un intervento incisivo e propositivo, e dopo aver dichiarato cheche non garantisce il rispetto dei canoni legislativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha, infine, posto l'attenzione sul concorso per 1141 Vice Ispettori. Ha fatto rilevare all'Onorevole chealla faccia dell'incremento degli organici. Il SAP ha sottolineato, inoltre, come alcuni poliziotti appartenenti a specialità comevincitori di concorso, non rientranti nei famosi 70, saranno costretti a lasciare le città dove operano e sicuramente andranno in località dove, tra le altre cose, non potranno far fruttare la loro preparazione specialistica perché in molte sedi non vi è la presenza di quelle Specialità, ricordando all'Onorevole che, così facendo, si gettano al macero anni di preparazione e conoscenza della materia. Il Sottosegretario a termine dell'incontro ha tenuto a precisare che verificherà puntualmente quanto appuntato dagli interventi delle Organizzazioni Sindacali, garantendo una risposta quanto prima", ha quindi concluso il Segretario provinciale SAP BAT Vito Giordano.