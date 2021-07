Per chi transita nella parte finale di viale Orazio è come giungere all'improvviso in un altra città: verde ben curato, piccole statue ed icone sacre e soprattutto una pulizia assoluta, per terra neanche l'ombra di una cicca di sigaretta.Più che Andria sembra infatti di trovarsi in uno di quei piccoli paesi dell'altopiano abruzzese o del Trentino. Una particolare cura delle parti comuni o dei luoghi pubblici che dir si voglia, prospicienti la propria abitazione, addobbandola di verde, anche con immagini religiose o piccole statue di madonnine, curando soprattutto la pulizia dei luoghi. Più che di amministrazione (pubblica) condivisa a Nicola Berardino, un andriese verace, piace parlare di rispetto del prossimo. "Prendersi cura della propria città, iniziando dagli spazi pubblici prospicenti la propria abitazione".Questo ha iniziato a fare Nicola Berardino da qualche mese, davanti alla sua abitazione, nella parte finale di viale Orazio, prima che inizi via Barletta. Tanto ha preso gusto nel curare questa parte della pubblica via che adesso il Signor Nicola ha deciso di curare il verde del vicino centro di riabilitazione della Asl Bt, nei pressi della sua abitazione. "Una maniera per far sentire meno soli i nostri amici che quotidianamente giungono in questo luogo", si schermisce il Signor Nicola.Al Signor Nicola Berardino diciamo semplicemente GRAZIE per il suo esempio di civiltà e senso civico, a nome della nostra Città.