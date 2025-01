Si conclude oggi la rassegna “Facciamo Pace?", organizzata dal Comune di Andria

Oggi, giorno dell'Epifania, si chiude la rassegna "Facciamo Pace?" con due eventi imperdibili per grandi e piccini. Alle ore 18 all'Officina Sa Domenico "Paloma. Ballata controtempo" a cura di Factory Compagnia Transadriatica. Un viaggio poetico e toccante che chiude in bellezza le festività natalizie di Andria: Paloma è una marionetta unica, con grandi occhi profondi e valigie piene di ricordi. Sul palco, la sua storia si intreccia con quella del tempo, una presenza misteriosa che scandisce i momenti della vita con il ritmo di un metronomo e il suono della fisarmonica. Mentre Paloma tenta di sfuggire a questo inesorabile compagno, i suoi bagagli si aprono rivelando frammenti di infanzia, amore e giovinezza. Uno spettacolo delicato e potente per riflettere sul tempo che passa, sul valore dei ricordi e sulla bellezza della vita, adatto a grandi e piccini. Biglietto: € 5 acquistabile su https://www.vivaticket.com/it/ticket/paloma/257124 o direttamente in loco a partire dalle 17.00. Facciamo Pace 2024 è un'iniziativa che rientra nel Movimento d'Inverno del Festival di Andria Castel dei Mondi, realizzata dall'amministrazione Bruno, Assessorato alla Bellezza Daniela Di Bari , con il supporto di Puglia Culture – Circuito Teatrale in collaborazione Kuziba Teatro.E sempre questa sera, gran finale con una sorpresa che ci vedrà tutti col naso all'insù: alle 19 presso l'Officina di San Domenico la Camminata Sospesa con il funambolo Pietro Barilli. L'esibizione sportiva di Pietro Barilli "Highline Show Step" è basata sulla disciplina sportiva dello "slackline". "Il Natale è il periodo degli incontri e delle sorprese, giunti all'Epifania non potevamo non salutarvi con un ultimo grande dono – spiega l'Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari – È stato un viaggio lungo 3 settimane che ha fatto del proprio nome un invito collettivo:Così, tracciando un percorso di meraviglia e stupore, abbiamo cercato di riflettere sul periodo che stiamo vivendo e su quanto la pace sembri un obiettivo lontano oggi. La pace, un cammino, un ponte che unisce due posizioni distanti, un incontro, una linea che mette assieme due punti. Così abbiamo chiesto al funambolo Pietro Barilli di lasciarci ancora una volta a bocca aperta. Una fune partirà dal cortile dell'Officina San Domenico per congiungersi al campanile di San Domenico, un percorso che mostrerà quanto sia complesso proseguire in un cammino di pace, messo costantemente in pericolo dai precari equilibri mondiali".La grande sorpresa è un'iniziativa realizzata dall'amministrazione Bruno, Assessorato alla Bellezza, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, la Diocesi di Andria, Kuziba Teatro, sQuolaGaribaldi.