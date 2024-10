Si conclude il progetto “Incanti verdiani”, vincitore del bando SIAE, all'Istituto comprensivo "Verdi Cafaro"

Powered by

Si svolgerà il prossimo 10 ottobre nell'auditorium della scuola secondaria ad indirizzo musicale "Pasquale Cafaro" l'evento conclusivo del progetto "Incanti Verdiani", vincitore del bando SIAE "Per Chi Crea", patrocinato dal Ministero della Cultura.Il progetto, nato dalla collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana, valida e solida realtà musicale del nostro territorio e fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico Grazia Suriano, è risultato uno tra i pochissimi vincitori nella Regione Puglia.Il progetto mira a far conoscere, in chiave moderna, la figura del grande compositore Giuseppe Verdi alle nuove generazioni, attraverso la recitazione, il canto e le arie d'opera del grande musicistaLa performance teatrale e musicale conclusiva ha visto il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di primo grado "P. Cafaro" ad indirizzo musicale, guidati dai docenti esperti Agnese Paola Festa, Gianvito Pizzolorusso e Michele Lorusso, coadiuvati dai docenti tutor Riccardina Petruzzelli, Eleonora Naglieri e Annalisa Parenza, sotto la direzione artistica della prof.ssa Festa.Lo spettacolo finale sul grande Maestro Giuseppe Verdi, predisposto con grande entusiasmo da tutti gli attori coinvolti, è un' ulteriore testimonianza dell'importanza dello sviluppo della creatività degli studenti frequentanti la scuola ad indirizzo musicale.