Settimana nazionale della Protezione Civile: in campo i volontari della Misericordia di Andria nelle scuole

Settimana Nazionale della Protezione Civile, nelle scuole andriesi i volontari della Misericordia di Andria con il coordinamento del Centro di Formazione delle Misericordie di Puglia. Nella giornata di giovedì attività formativa in diverse scuole primarie della città sui fondamenti della Protezione Civile in collaborazione con la Polizia Locale di Andria. Circa 200 i ragazzi di quarta e quinta classe che hanno seguito le lezioni degli istituti "Jannuzzi-Mons. Di Donna" e "Imbriani-Salvemini".



«Le Confraternite di Misericordia in tutta Italia sono parte integrante della Protezione Civile e tra i nostri obiettivi primari c'è quello di formare i più giovani alla prevenzione delle emergenze - spiega Paolo Lullo, Responsabile del centro di formazione delle Misericordie di Puglia - questa settimana son o diversi gli appuntamenti in programma con il coinvolgimento diretto delle scuole e della Polizia Locale. Insieme per partire dalle giovanissime generazioni nella gestione di comportamenti corretti».