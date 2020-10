Servizio Tg2 dedicato ad Andria: uno dei più importanti centri per i test covid della Puglia

Il laboratorio analisi di Andria è il più avanzato in Puglia per i test antigenici rapidi su positività al virus grazie ad un macchinario in dotazione dalla locale Asl. E' stato annunciato nel servizio del Tg2 andato in onda quest'oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 13.00.Ad essere intervistato è stato il dott. Giancarlo Cannone (Dirigente del Dipartimento medico della Asl Bt) che ha spiegato come sia possibile effettuare il test in maniera rapida: "Il test per la ricerca dell'antigene virale consente di avere una risposta in tempi più rapidi rispetto al tampone molecolare in RT-PCR e consente di rivelare eventuali proteine del virus (antigeni) e non di porzioni del genoma".Durante il servizio è intervenuta Lilla Bruno, Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Jannuzzi-Di Donna" che così ha commentato:" attraverso questo sistema riusciamo a dare una mano alla comunità e a circoscrivere anche i casi" – ha poi ricordato Alessandro Delle Donne, il Direttore della Asl Bat "Fare screening collettivo anche allargato, è uno strumento per prevenire e conoscere la circolazione del virus".Ecco il link del servizio Rai.