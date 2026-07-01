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Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci"
Attualità

Servizio civile universale: ad Andria è tempo di primi bilanci

 I risultati ottenuti e le prospettive future degli operatori volontari dei progetti in corso

Andria - mercoledì 1 luglio 2026 5.00 Comunicato Stampa
Domani, giovedì 2 luglio, alle ore 11:00 presso la Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci" di Andria, si terrà un incontro pubblico volto a comunicare l'avanzamento delle attività a metà del percorso degli operatori volontari del Servizio Civile Universale impegnati nei progetti "In Reading 2024", "Monitor 2024" e "Up 2024" promossi da ANCI Puglia, in corso di svolgimento presso il Comune di Andria, nei settori Cultura, Ambiente e Servizi Sociali.

L'evento rappresenta un importante momento di condivisione e confronto sul percorso realizzato finora. I volontari coinvolti nel progetto, affiancati e supportati dal proprio OLP, presenteranno le attività svolte durante i mesi di servizio, illustrando i risultati raggiunti, le competenze acquisite e il contributo offerto alla comunità attraverso le progettualità in corso.
Per l'Assessore all'Affidabilità con delega alle Politiche Giovanili, Mirko Malcangi «quella del Servizio Civile è un'esperienza che tutti i giovani dovrebbero fare: da spettatori i giovani diventano protagonisti del cambiamento sociale, rafforzando il legame con la propria comunità. Una sorta di ponte tra la cittadinanza attiva, la crescita personale e l'inserimento nel mondo del lavoro».
L'incontro sarà inoltre un'occasione per raccontare l'esperienza del Servizio Civile Universale, riattivato dopo una lunga pausa e ormai giunto alla sua seconda annualità nel Comune di Andria.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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  • Servizio Civile Universale
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