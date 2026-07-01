Servizio civile universale: ad Andria è tempo di primi bilanci

Domani, giovedì 2 luglio, alle ore 11:00 presso la Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci" di Andria, si terrà un incontro pubblico volto a comunicare l'avanzamento delle attività a metà del percorso degli operatori volontari del Servizio Civile Universale impegnati nei progetti "In Reading 2024", "Monitor 2024" e "Up 2024" promossi da ANCI Puglia, in corso di svolgimento presso il Comune di Andria, nei settori Cultura, Ambiente e Servizi Sociali.L'evento rappresenta un importante momento di condivisione e confronto sul percorso realizzato finora. I volontari coinvolti nel progetto, affiancati e supportati dal proprio OLP, presenteranno le attività svolte durante i mesi di servizio, illustrando i risultati raggiunti, le competenze acquisite e il contributo offerto alla comunità attraverso le progettualità in corso.Per l'Assessore all'Affidabilità con delega alle Politiche Giovanili, Mirko Malcangi «quella del Servizio Civile è un'esperienza che tutti i giovani dovrebbero fare: da spettatori i giovani diventano protagonisti del cambiamento sociale, rafforzando il legame con la propria comunità. Una sorta di ponteL'incontro sarà inoltre un'occasione per raccontare l'esperienza del Servizio Civile Universale, riattivato dopo una lunga pausa e ormai giunto alla sua seconda annualità nel Comune di Andria.La cittadinanza è invitata a partecipare.