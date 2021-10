Servizio 118 nella Bat: si discute in Regione della mancata attuazione della centrale operativa

Intanto sarà potenziato con più medici per le città di Canosa di Puglia e Trani

Si torna a parlare della mancata realizzazione della centrale del servizio 118 nella provincia Bat. Questa volta lunedì 4 ottobre, sarà la 3^ Commissione regionale ad ascoltare, su richiesta dal consigliere regionale Francesco Ventola, l'Assessore alla Salute prof. Pier Luigi Lopalco, il Direttore del Dipartimento promozione della salute dott. Vito Montanaro, il Commissario generale della Asl Bt avv. Alessandro Delle Donne, sul seguente tema: "a) attuazione dell'articolo 27 "Centrale 118 territorio ASL Bt" della l. r. n. 35/2020; b) riconoscimento delle cd "zone carenti" per i territori di Canosa di Puglia e di Trani con l'implementazione di n. 5 medici per ciascuna città onde garantire efficacemente i LEA per i servizi del 118".