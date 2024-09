Serata conclusivia del Festival provinciale dell'Unità ad Andria

Dopo la grande partecipazione alla prima serata per l'intervento dell'europarlamentare PD Antonio Decaro e per la successiva con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, giunge con la terza giornata la conclusione della festa provinciale dell'Unità, in svolgimento ad Andria presso il Largo Torneo.Saranno il Segretario provinciale del PD Lorenzo Marchio Rossi e quello cittadino Giovanni Addario ad introdurre gli ospiti della serata finale di domenica 29 settembre:Alle ore 18:00 - "Non siamo le solite……" con la partecipazione di Antonella Cusmai Vice Segretaria PD BAT che dialogherà con Lucia Parchitelli Cons. Regionale, Presidente VI Commissione Regione Puglia ed a seguire con:Rosa Cascella Cons. Comunale, Capogruppo PD BarlettaIrene Conracchia Trani Cons. Comunale e Pres. Prov. PDRosa Suberbo Cons. Comunale Minervino MurgeTiziana De Pasquale Cons. Comunale TrinitapoliAngela Ludovico Cons. Comunale Provinciale SpinazzolaElisabetta Mastototaro Cons. Comunale BisceglieCincia Petrignano Cons. Comunale e Ass. San FerdinandoGrazia Damato Cons. Comunale e Ass. Margherita di SavoiaA seguire, alle ore 19:00 - "Il Valore dei Sindaci nella nostra Democrazia". La giornalista Antennasud Maria Fiorella dialoga con:Sindaco di Bari: Vito LecceseSindaca di Andria: Giovanna BrunoSindaco di Bisceglie: Angelantonio AngaranoSindaco di Margherita di Savoia: Bernardo LodispotoSindaca di San Ferdinando: Arianna CamporealeSindaco di Trani: Amedeo BottaroAlle ore 20:00 previsti i saluti finali con:Segretario Regionale PD Domenico De SantisSegretario Provinciale PD Lorenzo Marchio RossiConsigliere Regionale Filippo CaraccioloA conclusione, per le ore 21:00 - Musica con "I SOTTOSUONO"