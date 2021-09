Senatore Gaetano Scamarcio, IV edizione del Memorial di calcetto dedicato al politico e avvocato andriese

A sette anni dalla scomparsa del Senatore Gaetano Scamarcio, oggi, alle ore 20:00, presso l'Oratorio Salesiano di Andria, si terrà la quarta edizione del memorial di calcetto intitolato al politico e avvocato andriese, che oltre che a una brillante carriera di avvocato, Gaetano Scamarcio "dedicò gran parte della sua vita – come scrive l'Associazione a lui dedicata – alla Politica militante, vissuta, senza mai ripensamento alcuno, sotto le insegne del Partito Socialista Italiano del quale fu segretario regionale giovanile sin dal 1944, quando aveva appena 14 anni.Fu Vice-Sindaco di Andria, Consigliere Regionale nella I Legislatura della Regione Puglia, Presidente dell'Onpi, Senatore della Repubblica nella VII, VIII e IX Legislatura, arrivando a ricoprire, tra le altre cariche, quella prestigiosa di Sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia".Il memorial è concepito come un Triangolare di Calcio che vedrà affrontarsi una squadra formata dai colleghi avvocati dell'Andrialex, la formazione dei Famigliari, una selezione di giovani attivisti dell' associazione Generazione Catuma, molto attiva in ambito socio-culturale.