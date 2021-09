Seconda edizione del premio A.I.L. Bat "Tesi di Laurea specialistica in Ematologia"

Sarà presente la dott.ssa Elena Mariggiò di Manduria, vincitrice del "Premio A.I.L. Bat, prima edizione – anno 2019"



L'A.I.L. – Bat, sezione autonoma affiliata all'A.I.L. nazionale, di cui è Presidente l'ing. Vito Leonetti, tra gli obiettivi che si propone c'è quello di promuovere e sostenere la ricerca nel campo ematologico.

Con decisione unanime il Consiglio Direttivo nell'intento di stimolare tra i giovani laureati in medicina della Regione Puglia la ricerca nel campo ematologico, ha deliberato di istituire per il 2020 la seconda Edizione del: "Premio A.I.L. – BAT per Tesi di Specializzazione in Ematologia".

Il premio è articolato nelle seguenti due sezioni:

1. Tesi di specializzazione che hanno come oggetto ricerche originali sulla Ematologia sperimentale.

2. Tesi di specializzazione che hanno come oggetto ricerche originali sulla Ematologia clinica.



Il bando del concorso, nella sua interezza, è consultabile sul sito www.ailbat.it , è esteso a tutti i cittadini residenti della Regione Puglia, Basilicata e Molise e possono partecipare i laureati in Medicina che avranno conseguito la specializzazione in Ematologia nell'anno accademico 2019-2020, purché abbiano sostenuto l'esame di specializzazione con una tesi riguardante una delle due sezioni A e B come innanzi riportate.

Alla tesi di specializzazione che risulterà vincitrice in ciascuna sezione verrà assegnato un premio di Euro 2.000,00.

L'assegnazione e l'erogazione dei premi avverrà con determinazione del Consiglio Direttivo dell'A.I.L.-Bat secondo le conclusioni insindacabili verbalizzate dalla Commissione giudicatrice appositamente costituita.

L'esito della Commissione Giudicatrice e la determina del Consiglio Direttivo dell'A.I.L. - Bat saranno pubblicati sul sito web dell'A.I.L. - Bat, sui siti web delle sezioni A.I.L. della Regione Puglia e sulla stampa a tiratura regionale. La premiazione avverrà in forma pubblica in apposita cerimonia, con le dovute precauzioni anti pandemia.

E' in programma ad Andria, il 20 settembre 2021 ore 19,30 presso la "Sala Attimonelli", dell'albergo "dei Pini" la cerimonia di consegna del premio A.I.L. Bat "Tesi di Laurea specialistica in Ematologia", seconda edizione anno 2020, a cura della sezione A.I.L. -Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, Barletta Andria Trani.I premi consistenti ciascuno in un assegno di €. 2.000,00 sono stati assegnati per la- Fondazione Ginema – Roma (Ente di promozione e sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche)Il premio sarà ritirato personalmente dal Prof. Marco Vignetti, Presidente del Gimema; Vice- Presidente A.I.L.per la Tesi di Specializzazione discussa presso l'Università degli Studi di Pavia, dal titolo: "Emopoiesi clonale nelle cellule staminali del trapianto autologo".