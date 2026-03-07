Lanon è fatta soltanto die gesti spettacolari. Più spesso nasce dae decisioni cliniche che possono cambiare il destino dei pazienti. In occasione della, quattro professioniste dell'raccontano cosa significa vivere la medicina ogni giorno: non semplicemente una professione, ma unache richiedeLe protagoniste sono, primario di, e le radiologhe. Quattro percorsi differenti che raccontano una medicina fatta di, declinata con una sensibilità profondamenteNel laboratorio di, luogo cruciale dove spesso si decide ildi un, lavora la Dottoressa, primario di uno dei reparti più strategici dell'ospedale. Qui la medicina assume i tratti di una veradiventano indizi fondamentali per ricostruire la natura di una malattia.Sotto la sua direzione il reparto ha attraversato una trasformazione radicale. Lodell'ASL BAT –finalizzato alla prevenzione del carcinoma del collo dell'utero nella popolazione femminile – ha visto il passaggio dalla sola lettura tradizionale dei preparati citologiaallaper la ricerca dei ceppi ad alto rischio del Papilloma Virus, principale responsabile di questa ed altre patologie tumorali. Ma l'innovazione più significativa è stata l'introduzione delle piattaforme, tecnologie capaci di analizzare contemporaneamente fino aper individuare le mutazioni cosiddette, quelle che alimentano la crescita tumorale. Questo salto tecnologico ha aperto la strada allae all', rendendo trattabiliche fino a pochi anni fa erano considerati quasi inattaccabili. Parallelamente è stata potenziata l', con nuoviin grado di rendere le diagnosi sempre piùIl suo approccio resta quello di chi non smette mai di indagare.. Non ama leggere la medicina in chiave maschile o femminile: per lei conta soprattutto la. Tuttavia, osserva un fenomeno interessante: negli anni l'è diventata una disciplina, forse perché offre meno sbocchi dirispetto alle, dove gli uomini restano ancora spesso ai vertici. Il consiglio che rivolge alle giovani donne è concreto e rigoroso:e non perdere mai laSe l'rappresenta il cuore invisibile della, laè uno dei territori più complessi del rapporto tra. La Dottoressaracconta il suo percorso iniziato nelin– Unità Operativa di Endoscopia Digestiva di Andria, entrando in un ambiente in cui l'arrivo di due giovani dottoresse fu inizialmente accolto con diffidenza perché «». Oggi la sua attività comprende. Ma la sua visione della medicina va oltre la tecnica. Nel lavoro clinico ha sviluppato una prospettiva più ampia, osservando comepossano trasformarsi inattraverso la. Dopo laha notato cambiamenti sorprendenti nei pazienti più giovani: «». Parallelamente segnala l'aumento dilegate alla diffusione dei. La sua esperienza professionale è anche una testimonianza di: «». Il percorso non è stato privo di sacrifici:. «», ammette. Eppure, la gratitudine dei pazienti resta il motore più potente della professione: «Quel "Dottoressa mi ha salvato la vita"».Alle giovani donne che desiderano intraprendere lalascia un consiglio semplice ma prezioso: «».Lavive sempre più attraverso, ed è proprio questo il territorio della, dove opera la Dottoressa. Descrive il lavoro dei radiologi con una metafora efficace: «». Professionisti fondamentali ma spesso. La sua attività consiste nell'interpretazione di, dove la capacità di analisi diventa decisiva: «». Tra le innovazioni introdotte spicca l'utilizzo della, una– chiamata in gergo– che consente unosimile allama senza, rendendola particolarmente utile soprattutto per i. Ma uno dei contributi più significativi della Dottoressa Capuano riguarda la, integrata per la prima volta nell'ASL BAT ad Andria grazie anche all'appoggio del Dottore Tommaso Scarabino, primario del reparto. «Prima avevamo una risonanza poco performante, un, che permetteva solo studi di routine. Tra il 2017 e il 2018 è stata installata una macchina altamente performante, capace di studi funzionali e avanzati. Questo ha aperto la strada alla risonanza prostatica, una pratica già consolidata in pochi centri in Italia ma quasi assente da noi». Per acquisire le competenze necessarie, racconta la Dottoressa Capuano, ha seguito un percorso di formazione intenso e pionieristico: «Sono andata alper imparare alcuni studi funzionali e osservare il protocollo completo, poi ada uno dei primi esperti italiani per imparare a interpretare le immagini. Rubavo il lavoro con i miei occhi.». Il risultato è stata l'introduzione di, che permette di studiare la prostata in profondità, superando i limiti di ecografia e TAC, e di guidare biopsie mirate sulle aree sospette, fondamentale per la diagnosi del tumore prostatico, il più comune negli uomini. «Questo esame ha aiutato tantissimo i pazienti e ha reso Andria uno dei pochi centri pionieri in Italia in questo settore», conclude. Il cuore della sua professione resta però la, cioè la capacità di distinguere tra. Ricorda con orgoglio il caso di un anziano sospettato di tumore in cui riuscì a individuare invece una semplice, evitando un. Sul futuro della professione ha una visione molto chiara: «».Anche lei ha dovuto superarelegati all'e al fatto di essere, ma rifiuta l'idea che la medicina debba cancellare la. «», afferma con convinzione, rifiutando l'idea di dover scegliere tra. «». Alle giovani aspiranti mediche consigliae la disponibilità aLa collega Dottoressa, rappresenta la quintessenza di una nuova generazione di. Durante laha scelto di partire per la, dove ha approfondito lalavorando incon. Tornata in Italia, presso l'ospedaleha contribuito a introdurre metodiche diagnostiche che prima non venivano eseguite nell'ospedale: lae la, diventandodi queste tecnologie nella. «», racconta. A lei si deve anche il superamento di una: grazie a, oggi anche i pazienti portatori dipossono sottoporsi a, un esame che in passato era spesso considerato impossibile per questa categoria. Nel frattempo, è diventata, esperienza che rende la gestione del tempo più complessa ma che non ha rallentato il suo. La, racconta, cambia lo sguardo sul lavoro ma non spegne la. «».Il suo messaggio alle giovani è chiaro: «». E ribadisce con determinazione: «».Nei, neglie nelledell'queste quattro dottoresse dimostrano ogni giorno che lanon si costruisce soltanto con le, ma con. La loro eredità non è soltanto, ma anche: lanon ha sesso, ma richiedee quella capacità – spesso associata alla– di, neanche quando la strada sembra più in salita.Il messaggio che consegnano alle nuove generazioni è semplice quanto potente:e avere il coraggio di restare. Perché è proprio da quellache nasce il