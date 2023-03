Sanitaservice Asl Bt: CGIL, CISL e UIL dichiarano lo stato di agitazione del personale

CGIL, CISL e UIL provinciali hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale della Sanitaservice Asl Bt. Per l'occasione è stata indetta una manifestazione pubblica di protesta, per il 5 aprile p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso sede legale della Sanitaservice Asl Bt, in Via Vittorio Veneto, angolo Viale Istria nei pressi dell'ospedale "Bonomo" di Andria."Dal 1° aprile p.v. circa 47 lavoratori assunti per tramite agenzia interinale di somministrazione lavoro per conto della Sanitaservice Asl Bt -si legge nella nota sindacale-, resteranno a casa, qualora il loro contratto in scadenza il 31 marzo 2023 non sia prorogato. A tale carenza, si andrebbero ad aggiungere ulteriori carenze strutturali di organico della stessa società in house Asl Bt di altre 30 unità lavorative andate via a vario titolo (pensionamento, ecc.) e mai sostituite, per una carenza di circa 79 unità lavorative generando così "interruzione di pubblico servizio" ed una drastica riduzione dei servizi minimi essenziali garantiti in tutte le strutture sanitarie e territoriali dell'Asl Bt ove gli stessi sono impiegati da anni, al servizio della cittadinanza e utenza, nelle more del nuovo business plane."Per tale ragione, stante l'urgenza di dover ricevere risposte rispetto al blocco delle assunzioni disposto dalla Regione Puglia, con le Organizzazioni sindacali "dichiarano lo stato di agitazione del personale impiegato presso la Sanitaservice Asl Bt" con indizione di un primo sit-in o manifestazione pubblica, a cui seguiranno più incisive forme di protesta anche ad oltranza".