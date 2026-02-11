medico
medico
Attualità

Sanità: avviato il confronto tra la Regione Puglia e i sindacati dei medici di medicina generale

Tra i temi dell’incontro, la richiesta di rimborso inviata dal Dipartimento Salute ai medici di medicina generale alla fine del 2025

Puglia - mercoledì 11 febbraio 2026 3.09 Comunicato Stampa
Si è tenuto ieri mattina, nella sede dell'assessorato alle Politiche della Salute, l'incontro tra l'assessore Donato Pentassuglia e i rappresentanti delle nove sigle sindacali dei medici di medicina generale. L'incontro, voluto dall'assessore, è il primo di una fase di ascolto e condivisione avviata con i Medici di Medicina Generale su diversi temi che hanno un impatto sulla organizzazione del sistema salute.

Tra i temi oggetto dell'incontro, la richiesta di rimborso inviata dal Dipartimento Salute ai medici di medicina generale alla fine del 2025, successivamente contestata dai sindacati di categoria.
"E' stato – ha detto Pentassuglia - un confronto serio, puntuale, con rispetto reciproco che ha chiarito anche alcuni aspetti con un aggiornamento tecnico a partire dalle prossime settimane sulle singole questioni.
Lavoreremo insieme con i tavoli tecnici che dovranno elaborare proposte per il decisore politico. I medici rappresentano l'asse portante del sistema salute pugliese e insieme con loro affronteremo le questioni che riguardano l'utilizzo del Fasciolo sanitario elettrico, la carenza di medici, la riorganizzazione dei servizi, il sistema dell'emergenza urgenza il 118, il pronto soccorso e il tema fondamentale dell'appropriatezza prescrittiva.
Entreremo nel merito anche del recupero delle somme erogate ai medici di medicina generale (31 milioni) come quota incrementale del fondo di ponderazione, chiarendo gli aspetti da cui si è partiti e ragionando su ipotesi di soluzione coerenti con quanto previsto dalle norme e dalle sentenze sul tema. Partiremo dal lavoro di ricostruzione puntuale elaborato dalla tecnostruttura regionale.

Il confronto odierno e la disponibilità al dialogo di tutte le parti fa ben sperare per la soluzione delle problematiche che sono state affrontate in un'ottica di corresponsabilità".
L'incontro di oggi è stato utile soprattutto per chiarire che il Dipartimento non ha alcun intento vessatorio nei confronti dei medici.
Purtroppo – è stato chiarito - l'evoluzione recente della giurisprudenza in materia ha chiarito - secondo gli uffici regionali - che l'erogazione di somme pari a 31 milioni di euro sul cosiddetto Fondo di Ponderazione, fatta nel corso degli ultimi anni, potrebbe non essere dovuta.

Le recenti sentenze e gli interventi della Corte dei Conti a tutela del bilancio regionale hanno dunque indotto gli uffici a interrompere i termini di prescrizione del recupero delle somme.

In ogni caso, sulla base delle indicazioni dell'Assessore Pentassuglia, nei prossimi giorni, la questione verrà affrontata in un apposito tavolo tecnico/politico in cui si discuterà anche delle altre problematiche emerse oggi: dall'utilizzo del fascicolo sanitario, alle coperture dell'accordo integrativo, al ruolo dei medici convenzionati nella fondamentale sfida della medicina di prossimità.
  • Sanità
  • regione puglia
  • Medicina
Referendum sulla giustizia: "Le ragioni del No ", l'on. Provenzano alla manifestazione del Pd ad Andria
11 febbraio 2026 Referendum sulla giustizia: "Le ragioni del No", l'on. Provenzano alla manifestazione del Pd ad Andria
Al quartiere Monticelli il nuovo centro sportivo, è festa
11 febbraio 2026 Al quartiere Monticelli il nuovo centro sportivo, è festa
Altri contenuti a tema
Lenticchie, fagioli e ceci si confermano tra gli alimenti più amati sulle tavole regionali in Puglia Territorio Lenticchie, fagioli e ceci si confermano tra gli alimenti più amati sulle tavole regionali in Puglia È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Puglia
Civita, gruppo misto: «Ad Andria un ambulatorio per il trattamento dei malati di tumore» Politica Civita, gruppo misto: «Ad Andria un ambulatorio per il trattamento dei malati di tumore» «Spazio che si sarebbe, magari, potuto reperire all’interno della Casa di Comunità o dell’Ospedale di Comunità»
Regione: insediata la task force per l’edilizia sanitaria   Regione: insediata la task force per l’edilizia sanitaria   Disposto l’avvio di una ricognizione puntuale sulla realizzazione delle Case di Comunità – PNRR
Aumentano in Puglia gli infortuni sul lavoro in agricoltura Territorio Aumentano in Puglia gli infortuni sul lavoro in agricoltura Con 27 casi in più e 2 vittime mortali. Confagricoltura Bari-BAT analizza i dati INAIL 2025
Puglia, seconda regione bio in Italia con quasi 320mila ettari Territorio Puglia, seconda regione bio in Italia con quasi 320mila ettari Coldiretti Puglia: "Importazioni straniere in aumento nel 2024, il bio strategico anche contro gli sprechi"
Giunta approva avviso pubblico per selezione direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi Giunta approva avviso pubblico per selezione direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi La nuova selezione dovrà concludersi entro il 31 marzo 2026
Attivi fino alla fine di giugno i quattro punti di facilitazione digitale ad Andria Vita di città Attivi fino alla fine di giugno i quattro punti di facilitazione digitale ad Andria La Regione Puglia proroga il finanziamento. Aperti il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13
Andria riceve 113mila euro per “Bici in comune” Andria riceve 113mila euro per “Bici in comune” Presentazione del progetto “PEDALA FRA’... SPORT, CIBO E CULTURA”, giovedì 5 febbraio ore 10,30
Inquinamento ad Andria, centrodestra: "Disastro Bruno "
11 febbraio 2026 Inquinamento ad Andria, centrodestra: "Disastro Bruno"
Convocazione Consiglio comunale per mercoledì 18 Febbraio 2026
11 febbraio 2026 Convocazione Consiglio comunale per mercoledì 18 Febbraio 2026
Lenticchie, fagioli e ceci si confermano tra gli alimenti più amati sulle tavole regionali in Puglia
11 febbraio 2026 Lenticchie, fagioli e ceci si confermano tra gli alimenti più amati sulle tavole regionali in Puglia
Violenza sessuale: Psicologi, “Consenso va rimesso al centro della legge”
11 febbraio 2026 Violenza sessuale: Psicologi, “Consenso va rimesso al centro della legge”
Incidente sull'Andria Canosa di Puglia: furgone sbanda e finisce contro la rotatoria di Montegrosso
10 febbraio 2026 Incidente sull'Andria Canosa di Puglia: furgone sbanda e finisce contro la rotatoria di Montegrosso
Festa della Madonna di Lourdes: processione e Santa Messa nella chiesa Cattedrale
10 febbraio 2026 Festa della Madonna di Lourdes: processione e Santa Messa nella chiesa Cattedrale
Giorno del Ricordo, on. Matera (FdI): «Una Nazione che dimentica smarrisce la propria anima»
10 febbraio 2026 Giorno del Ricordo, on. Matera (FdI): «Una Nazione che dimentica smarrisce la propria anima»
Giorno del Ricordo ad Andria: deposta una corona al cippo commemorativo
10 febbraio 2026 Giorno del Ricordo ad Andria: deposta una corona al cippo commemorativo
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.