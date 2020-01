Saldi invernali 2020, si parte il 4 gennaio ad Andria. Qual è il vostro budget?

Mancano poche ore alla partenza dei saldi invernali 2020. In puglia e nella maggior parte delle regioni italiane al via da domani, sabato 4 gennaio e per 2 mesi fino cioè al 3 marzo.Gli sconti fanno capolino in un quadro generale di consumi non proprio felice e i commercianti sperano di invertire la tendenza. Saranno interessate oltre 15 milioni di famiglie, muovendo in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro, 140 euro pro capite per abbigliamento, calzature e accessori. Sono questi, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, i numeri delle vendite di fine stagione. "Il 2020 sarà un anno all'insegna della sostenibilità anche per la moda", commentano dalla Federazione moda della Confcommercio, sottolineando come i saldi siano l'occasione per rilanciare gli acquisti "nei negozi di prossimità". Per questo, prosegue l'associazione di categoria "abbiamo chiesto ed apprezzato l'introduzione della web digital tax per i colossi del web che vendono in Italia e ne auspichiamo una regolamentazione comune da parte della Ue".