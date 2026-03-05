Sala gremita ad Andria per Ranucci: "Il ritorno della casta" scuote l'auditorium "Mons. Di Donna"

Ci sono pomeriggi in cui la cronaca cede il passo alla storia civile di una comunità. È accaduto ieri pomeriggio nel, dove l'attesa per l'anteprima nazionale de "Il ritorno della casta", l'ultima opera editoriale disi è trasformata in un bagno di folla specchio di un'esigenza collettiva: capire cosa accade nelle stanze dove il potere si rigenera.La sala non ha solo esaurito i posti; è diventata un unico respiro di partecipazione. In prima fila, a testimoniare l'attenzione delle istituzioni verso i temi della trasparenza e della legalità, erano presenti il, e l'. La loro partecipazione ha sottolineato il legame profondo tra la riflessione giornalistica di Ranucci e l'impegno amministrativo sul territorio, in una serata che ha visto convergere politica, magistratura e cittadinanza attiva.L'incontro, moderato con polso e ritmo daha subito preso le sembianze di un viaggio senza filtri tra le pieghe di un'Italia che fatica a sbarazzarsi dei propri vecchi vizi.Ad aprire i lavori è stata la voce del territorio, ferma e consapevole.ha portato il saluto di chi nelle strade della provincia trasforma l'antimafia in gesti concreti, ricordando come la "casta" e le zone d'ombra siano spesso il terreno fertile per l'illegalità organizzata.Presente anche il Presidente dell'ANM di Trani, Francesco Tosto che ha introdotto la serata con una riflessione lucida sul ruolo della magistratura.Il momento di massima attenzione narrativa si è toccato nel dialogo tra l'autore e ilÈ stato un confronto di altissimo profilo, dove la narrazione d'inchiesta disi è intrecciata alla visione rigorosa della Procura.ha analizzato le dinamiche del potere con la precisione del chirurgo, offrendo alla platea una chiave di lettura preziosa sulle sfide giudiziarie che interessano il nostro Paese, in particolare, il Procuratore ha posto l'accento sull'importanza del corretto utilizzo delle fonti e sul pericolo delle fake news, elementi cruciali che oggi mettono alla prova la tenuta del sistema informativo e giudiziario., dal canto suo, ha svelato i retroscena di un libro che promette di far discutere, un'opera che scava nei meccanismi di un sistema che sembra aver trovato il modo di sopravvivere a ogni riforma, tornando a occupare i gangli vitali delle istituzioni.Mentre Domenico Castellaneta tesseva le fila di un dibattito serrato, ciò che emergeva tra le mura dell'Auditorium era la fotografia di una città che non vuole restare indifferente. L'anteprima nazionale di questo volume non è capitata ad Andria per caso: è stata la risposta plastica a una domanda di giustizia e verità che parte dal basso.L'applauso scrosciante che ha chiuso l'incontro ha suggellato un pomeriggio di resistenza culturale. Se la "casta" prova a tornare, oggi ad Andria ha trovato una comunità che ha deciso di tenere gli occhi bene aperti.