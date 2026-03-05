Presentazione del libro
Presentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - Andria
Vita di città

Sala gremita ad Andria per Ranucci: "Il ritorno della casta" scuote l'auditorium "Mons. Di Donna"

Tra inchiesta giornalistica e rigore giudiziario: partecipazione straordinaria all’appello alla legalità lanciato da Ranucci e dalle massime autorità del territorio

Andria - giovedì 5 marzo 2026 7.29
Ci sono pomeriggi in cui la cronaca cede il passo alla storia civile di una comunità. È accaduto ieri pomeriggio nell'Auditorium Mons. Di Donna, dove l'attesa per l'anteprima nazionale de "Il ritorno della casta", l'ultima opera editoriale di Sigfrido Ranucci, si è trasformata in un bagno di folla specchio di un'esigenza collettiva: capire cosa accade nelle stanze dove il potere si rigenera.

La sala non ha solo esaurito i posti; è diventata un unico respiro di partecipazione. In prima fila, a testimoniare l'attenzione delle istituzioni verso i temi della trasparenza e della legalità, erano presenti il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, e l'Assessore della Regione Puglia, Debora Ciliento. La loro partecipazione ha sottolineato il legame profondo tra la riflessione giornalistica di Ranucci e l'impegno amministrativo sul territorio, in una serata che ha visto convergere politica, magistratura e cittadinanza attiva.

L'incontro, moderato con polso e ritmo da Domenico Castellaneta, direttore del TG Norba, ha subito preso le sembianze di un viaggio senza filtri tra le pieghe di un'Italia che fatica a sbarazzarsi dei propri vecchi vizi.

Ad aprire i lavori è stata la voce del territorio, ferma e consapevole. Michele Gallo, delegato BAT di LIBERA, ha portato il saluto di chi nelle strade della provincia trasforma l'antimafia in gesti concreti, ricordando come la "casta" e le zone d'ombra siano spesso il terreno fertile per l'illegalità organizzata.

Presente anche il Presidente dell'ANM di Trani, Francesco Tosto che ha introdotto la serata con una riflessione lucida sul ruolo della magistratura.

Il momento di massima attenzione narrativa si è toccato nel dialogo tra l'autore e il Procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti. È stato un confronto di altissimo profilo, dove la narrazione d'inchiesta di Ranucci si è intrecciata alla visione rigorosa della Procura.

Nitti ha analizzato le dinamiche del potere con la precisione del chirurgo, offrendo alla platea una chiave di lettura preziosa sulle sfide giudiziarie che interessano il nostro Paese, in particolare, il Procuratore ha posto l'accento sull'importanza del corretto utilizzo delle fonti e sul pericolo delle fake news, elementi cruciali che oggi mettono alla prova la tenuta del sistema informativo e giudiziario.

Ranucci, dal canto suo, ha svelato i retroscena di un libro che promette di far discutere, un'opera che scava nei meccanismi di un sistema che sembra aver trovato il modo di sopravvivere a ogni riforma, tornando a occupare i gangli vitali delle istituzioni.

Mentre Domenico Castellaneta tesseva le fila di un dibattito serrato, ciò che emergeva tra le mura dell'Auditorium era la fotografia di una città che non vuole restare indifferente. L'anteprima nazionale di questo volume non è capitata ad Andria per caso: è stata la risposta plastica a una domanda di giustizia e verità che parte dal basso.

L'applauso scrosciante che ha chiuso l'incontro ha suggellato un pomeriggio di resistenza culturale. Se la "casta" prova a tornare, oggi ad Andria ha trovato una comunità che ha deciso di tenere gli occhi bene aperti.
Presentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaSala gremita ad Andria per RanucciPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - AndriaSala gremita ad Andria per RanucciPresentazione del libro "Il ritorno della casta" di Sigfrido Ranucci - Andria
  • presidio di libera andria
  • referendum giustizia
  • Sigfrido Ranucci
«Vieni a mangiare il panzerotto». Così i ladri pianificavano i colpi
5 marzo 2026 «Vieni a mangiare il panzerotto». Così i ladri pianificavano i colpi
Ritrovamento dell'effige della Madonna dei Miracoli, 450 anni di amore e devozione
5 marzo 2026 Ritrovamento dell'effige della Madonna dei Miracoli, 450 anni di amore e devozione
Altri contenuti a tema
Giustizia, on.Matera (FdI): «Sì a referendum per Magistratura più equa e basata sul merito» Politica Giustizia, on.Matera (FdI): «Sì a referendum per Magistratura più equa e basata sul merito» Gazebo informativo tenuto ieri mattina ad Andria per illustrare ai cittadini le ragioni del sì al referendum sulla giustizia
Riforma della giustizia, Provenzano e De Santis (PD): «No a chi tenta di minare Costituzione e democrazia» Politica Riforma della giustizia, Provenzano e De Santis (PD): «No a chi tenta di minare Costituzione e democrazia» Incontro ieri ad Andria in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo prossimi
Giustizia: Peppe Provenzano e Giovanna Bruno per il No al referendum Politica Giustizia: Peppe Provenzano e Giovanna Bruno per il No al referendum L’appuntamento si terrà oggi, venerdì 13 febbraio alle 18 presso Albergo dei Pini corso Cavour
Referendum sulla giustizia: "Le ragioni del No", l'on. Provenzano alla manifestazione del Pd ad Andria Attualità Referendum sulla giustizia: "Le ragioni del No", l'on. Provenzano alla manifestazione del Pd ad Andria Venerdì 13 febbraio, alle ore 18 presso la sala "Attimonelli" dell'albergo dei pini, in corso Cavour
Voto del 22 e 23 marzo: la magistratura al centro del referendum sulla giustizia Attualità Voto del 22 e 23 marzo: la magistratura al centro del referendum sulla giustizia Ad Andria un dibattito a più voci: avvocati e magistrati sulle ragioni del Sì e del No
Incontro pubblico su "Le ragioni del Sì" promosso da Forza Italia Politica Incontro pubblico su "Le ragioni del Sì" promosso da Forza Italia L'evento si è svolto ieri, sabato 24 gennaio, a Barletta presso la sala del Circolo Unione
Dibattito ad Andria: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto" Eventi e cultura Dibattito ad Andria: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto" Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 19, presso l'auditorium "Mons G. Di Donna", in via Saliceti
Referendum giustizia, nella Bat si costituisce il comitato per il "No" Referendum giustizia, nella Bat si costituisce il comitato per il "No" Oggi conferenza stampa presso la sede della Cgil
FIALS Puglia: "Attivazione del diritto alla mensa ed all'attribuzione dei buoni pasto sostitutivi "
5 marzo 2026 FIALS Puglia: "Attivazione del diritto alla mensa ed all'attribuzione dei buoni pasto sostitutivi"
Riposizionata la fontana pubblica di via Bruno Buozzi
5 marzo 2026 Riposizionata la fontana pubblica di via Bruno Buozzi
Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche ad Andria
4 marzo 2026 Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche ad Andria
Nuove strutture sanitarie della Bat, Passero (Per la Puglia): «Riavviato l’iter, ora serve rispondere in fretta alle istanze della nostra comunità»
4 marzo 2026 Nuove strutture sanitarie della Bat, Passero (Per la Puglia): «Riavviato l’iter, ora serve rispondere in fretta alle istanze della nostra comunità»
Sanità Bat, Lanotte (FI): "Preoccupato per tempi e costi dell’Ospedale di Andria. Buone notizie per piastra oncoematologica di Barletta "
4 marzo 2026 Sanità Bat, Lanotte (FI): "Preoccupato per tempi e costi dell’Ospedale di Andria. Buone notizie per piastra oncoematologica di Barletta"
Avviso direttori generali aziende sanitarie, 104 candidature. La decisione attesa per la fine di marzo
4 marzo 2026 Avviso direttori generali aziende sanitarie, 104 candidature. La decisione attesa per la fine di marzo
Nuovo ospedale, Bruno: "Il Comune per parte sua ha adempiuto alle proprie incombenze "
4 marzo 2026 Nuovo ospedale, Bruno: "Il Comune per parte sua ha adempiuto alle proprie incombenze"
De Santis, Ciliento e Vurchio su nuovo ospedale di Andria e del Nord-Barese: "Serrare i ranghi "
4 marzo 2026 De Santis, Ciliento e Vurchio su nuovo ospedale di Andria e del Nord-Barese: "Serrare i ranghi"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.