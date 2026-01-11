Sabino Napolitano. <span>Foto Anna Lops</span>
Sabino Napolitano. Foto Anna Lops
Politica

Sabino Napolitano candidato del centrodestra a sindaco di Andria: dieci liste unite per la sua corsa

Nel centrosinistra ufficializzata la candidatura di Giovanna Bruno

Andria - domenica 11 gennaio 2026 18.21
Un centrodestra nuovamente unito e determinato a conquistare consensi alle prossime comunali, grazie a un nome che sembra aver messo d'accordo tutti: Sabino Napolitano, 65 anni, pediatra di professione, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per la città di Andria.

Presentato alla città questa mattina nella Sala Attimonelli, il neocandidato vanta il sostegno di dieci realtà politiche: Fratelli D'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Liberali Riformisti-Nuovo PSI, Puglia Popolare, Movimento Pugliese, UdC, Io Sud e Generazione Catuma.

Un sostegno concreto, compatto e tangibile, percepito nell'odierna mattinata grazie alla presenza di alcune figure di spicco delle diverse realtà del centrodestra del territorio che hanno mostrato pieno appoggio per Sabino Napolitano. Tra i presenti anche Cosimo Cannito, sindaco di Barletta e l'ex sindaco della città Nicola Giorgino.
7 fotoSabino Napolitano
Sabino NapolitanoSabino NapolitanoSabino NapolitanoSabino NapolitanoSabino NapolitanoSabino NapolitanoSabino Napolitano
Le linee programmatiche di Napolitano indicano tre priorità: salute, sicurezza e ambiente.

Sarà lui a sfidare l'ormai uscente sindaco del centrosinistra Giovanna Bruno nelle prossime amministrative, grazie a una forte coalizione di centrodestra che, a seguito del risultato negativo di cinque anni fa, ha deciso di unire le forze e confluire in un unico volto.
  • centrodestra
  • Sabino Napolitano
  • elezioni comunali 2026
Lieve miglioramento ma prognosi ancora riservata: le condizioni del decenne caduto dal monopattino
11 gennaio 2026 Lieve miglioramento ma prognosi ancora riservata: le condizioni del decenne caduto dal monopattino
Spettacolo sugli spalti, in campo no: il derby tra Andria e Barletta finisce senza gol
11 gennaio 2026 Spettacolo sugli spalti, in campo no: il derby tra Andria e Barletta finisce senza gol
Altri contenuti a tema
D'Attis: "Con Sabino Napolitano per scrivere una nuova pagina per la città" Vita di città D'Attis: "Con Sabino Napolitano per scrivere una nuova pagina per la città" La nota del segretario regionale di Forza Italia Mauro D'Attis
Napolitano candidato sindaco centrodestra: "La città ha bisogno di uscire dallo stallo" Vita di città Napolitano candidato sindaco centrodestra: "La città ha bisogno di uscire dallo stallo" Il commento dell'onorevole di Fratelli d'Italia Mariangela Matera a margine della presentazione della candidatura
Andria, tutti i big del centrodestra pugliese a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano Andria, tutti i big del centrodestra pugliese a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano Domani 11 gennaio nella Sala Attimonelli la presentazione ufficiale in vista delle amministrative
«Una bufera giudiziaria si è abbattuta sulla nostra città» «Una bufera giudiziaria si è abbattuta sulla nostra città» La nota unitaria di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma
Andria, il centrodestra presenta il candidato sindaco Sabino Napolitano Andria, il centrodestra presenta il candidato sindaco Sabino Napolitano L'appuntamento è in programma domenica 11 gennaio nella Sala Attimonelli
Barchetta (FdI): "Dott. Napolitano, candidatura politica, ma anche espressione della miglior società civile in quanto medico stimato" Barchetta (FdI): "Dott. Napolitano, candidatura politica, ma anche espressione della miglior società civile in quanto medico stimato" Parla il consigliere provinciale e capogruppo cittadino di Fratelli d'Italia
Tari, bici elettriche e verde in abbandono: "Dobbiamo rialzarci" Tari, bici elettriche e verde in abbandono: "Dobbiamo rialzarci" Parola del candidato sindaco di centrodestra Sabino Napolitano
Patto di Capodanno, Sabino Napolitano è il candidato sindaco del centrodestra Patto di Capodanno, Sabino Napolitano è il candidato sindaco del centrodestra Sul pediatra in politica dal 2010 convergono tutti i partiti e movimenti della coalizione
D'Attis: "Con Sabino Napolitano per scrivere una nuova pagina per la città "
11 gennaio 2026 D'Attis: "Con Sabino Napolitano per scrivere una nuova pagina per la città"
Napolitano candidato sindaco centrodestra: "La città ha bisogno di uscire dallo stallo "
11 gennaio 2026 Napolitano candidato sindaco centrodestra: "La città ha bisogno di uscire dallo stallo"
Scatta nuova allerta meteo gialla per vento dalle 14 di domenica 11 gennaio
11 gennaio 2026 Scatta nuova allerta meteo gialla per vento dalle 14 di domenica 11 gennaio
Domani l'IISS "R. Lotti - Umberto I " di Andria ospiterà Alessio Giannone, in arte Pinuccio
11 gennaio 2026 Domani l'IISS "R. Lotti - Umberto I" di Andria ospiterà Alessio Giannone, in arte Pinuccio
I Vangeli dell'Infanzia di Gesù il tema scelto dal Presepe della parrocchia di San Riccardo
11 gennaio 2026 I Vangeli dell'Infanzia di Gesù il tema scelto dal Presepe della parrocchia di San Riccardo
Concorso Lettera a Gesù Bambino: premiati due alunni dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro”
11 gennaio 2026 Concorso Lettera a Gesù Bambino: premiati due alunni dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro”
1
Prestazioni aggiuntive e abbattimento liste d’attesa: "Criticità storica e cronica che incide profondamente sulla vita dei pugliesi "
11 gennaio 2026 Prestazioni aggiuntive e abbattimento liste d’attesa: "Criticità storica e cronica che incide profondamente sulla vita dei pugliesi"
Giovanni Vurchio: "Da oggi sarò il consigliere regionale di tutti "
11 gennaio 2026 Giovanni Vurchio: "Da oggi sarò il consigliere regionale di tutti"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.