Sabino Napolitano candidato del centrodestra a sindaco di Andria: dieci liste unite per la sua corsa

7 foto Sabino Napolitano

Un centrodestra nuovamente unito e determinato a conquistare consensi alle prossime comunali, grazie a un nome che sembra aver messo d'accordo tutti:, 65 anni, pediatra di professione, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per la città di Andria.Presentato alla città questa mattina nella Sala Attimonelli, il neocandidato vanta il sostegno di dieci realtà politiche:Un sostegno concreto, compatto e tangibile, percepito nell'odierna mattinata grazie alla presenza di alcune figure di spicco delle diverse realtà del centrodestra del territorio che hanno mostrato pieno appoggio per Sabino Napolitano. Tra i presenti anche Cosimo Cannito, sindaco di Barletta e l'ex sindaco della città Nicola Giorgino.Le linee programmatiche di Napolitano indicano tre priorità:Sarà lui a sfidare l'ormainelle prossime amministrative, grazie a una forte coalizione di centrodestra che, a seguito del risultato negativo di cinque anni fa, ha deciso di unire le forze e confluire in un unico volto.