Politica
Sabino Napolitano candidato del centrodestra a sindaco di Andria: dieci liste unite per la sua corsa
Nel centrosinistra ufficializzata la candidatura di Giovanna Bruno
Andria - domenica 11 gennaio 2026 18.21
Un centrodestra nuovamente unito e determinato a conquistare consensi alle prossime comunali, grazie a un nome che sembra aver messo d'accordo tutti: Sabino Napolitano, 65 anni, pediatra di professione, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per la città di Andria.
Presentato alla città questa mattina nella Sala Attimonelli, il neocandidato vanta il sostegno di dieci realtà politiche: Fratelli D'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Liberali Riformisti-Nuovo PSI, Puglia Popolare, Movimento Pugliese, UdC, Io Sud e Generazione Catuma.
Un sostegno concreto, compatto e tangibile, percepito nell'odierna mattinata grazie alla presenza di alcune figure di spicco delle diverse realtà del centrodestra del territorio che hanno mostrato pieno appoggio per Sabino Napolitano. Tra i presenti anche Cosimo Cannito, sindaco di Barletta e l'ex sindaco della città Nicola Giorgino. Le linee programmatiche di Napolitano indicano tre priorità: salute, sicurezza e ambiente.
Sarà lui a sfidare l'ormai uscente sindaco del centrosinistra Giovanna Bruno nelle prossime amministrative, grazie a una forte coalizione di centrodestra che, a seguito del risultato negativo di cinque anni fa, ha deciso di unire le forze e confluire in un unico volto.
