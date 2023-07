Rinnovato il Consiglio Direttivo della Camera Civile di Trani

Rinnovato il Consiglio Direttivodella Camera Civile di Trani. Il sodalizio, che rappresenta il foro tranese nell'Unione Nazionale e Regionale delle Camere Civili, ha scelto nell'assemblea dello scorso 12 luglio, come suo Presidente l'Avv. Sabino Palmieri, di Canosa di Puglia.L'Avv. Palmieri sarà affiancato nel suo mandato dall'Avv. Maria Saracino Altomare, Segretario, di Canosa di Puglia, dall'Avv. Oriana Laboragine, Vicepresidente, di Barletta, dall'Avv. Gennaro Marasciulo, Tesoriere, di Trani e dai Consiglieri Avv. Guido Lagrasta, di Corato, Avv. Paola Nasca, di Barletta, Avv. Giuseppina Marta de Pinto, di Molfetta.Il Presidente ed il Consiglio Direttivo ringraziano il Presidente uscente Avv. Sergio Lagrasta ed i consiglieri che lo hanno affiancato nel triennio associativo per il proficuo lavoro svolto in un periodo così complicato per il foro tranese come quello della pandemia.Certamente il mandato del nuovo Consiglio Direttivo non sarà semplice da affrontare, considerate le notorie carenze d'organico del Giudice di Pace di Trani, problematica che ha già determinato lo stato di agitazione della Consulta delle Associazioni forensi, nonché le novità apportate dalla Riforma Cartabia nella materia civilistica.L'associazione è già all'opera nel programmare le attività formative e di politica forense che la vedranno protagonista dopo la sospensione estiva, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, guidato dall'Avv. Francesco Logrieco.