Rilevato focolaio xylella a Canosa di Puglia

E' di questa sera la notizia della scoperta di un focolaio Xylella a Canosa di Puglia. Se questa notizia dovesse essere confermata sarebbe una brutta notizia per gli agricoltori del nord barese, specie quelli olivicoli.La fonte di questa notizia è la pagina fb di Infoxylella, che in un post di questa sera riferisce:"Sul sito istituzionale emergenza Xylella è stata pubblicata la Determinazione n. 179 del 14 Dicembre 2020 con l'aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa Pausa ST53.Come prevedibile, la zona cuscinetto che, come da protocollo, circonda i focolai intercettati recentemente in zona indenne, adesso interessa anche parte dell'agro di #Polignano a Mare ed un lembo dell'agro di Conversano. A sorpresa, spunta anche un focolaio con relativa zona tampone nella #BAT, in agro di Canosa di Puglia. Dalla lettura integrata della Determinazione e della cartografia si evince:- le piante positive del nuovo focolaio di Monopoli sono infette da isolati di Xylella della sottospecie Pauca ST53 (analisi genetica del CNR)- il focolaio in agro di Canosa è costituito da 8 campioni pool (campioni multipli) di piante di Dodonaea viscosa "purpurea" distribuite in due siti, raccolti in un "centro produttivo", distanti tra loro circa 500 metri e anch'esse infette da Xylella della sottospecie Pauca".