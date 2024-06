Riccardo Cannone presenta "Voce Bianca" per la rassegna "No-Fiction Film - Cinema del reale" del FAI

Ultimo appuntamento presso palazzo Tupputi, a Bisceglie per la rassegna "No-Fiction Film - Cinema del reale" promossa dalla delegazione FAI di Barletta-Andria-Trani. Durante le serate sono stati proiettati documentari che hanno avuto come filo conduttore l'arte e la scoperta dei luoghi e delle persone.



Anche nell'ultimo appuntamento, svoltosi giovedì scorso è stato presente Riccardo Cannone, sceneggiatore e regista che ha partecipato a vario titolo nella realizzazione dei documentari. Al termine della visione è stato a disposizione degli spettatori per conversare sul documentario: «Un'occasione per poter dialogare direttamente con chi ha vissuto i momenti della scrittura» ha dichiarato il regista. In allegato alcune delle foto del cortometraggio. Sinossi - "Voce Bianca" Per l'occasione è stato proiettato "Voce Bianca", il documentario che tratta della realizzazione di un cortometraggio su Farinelli. Il famoso castrato, nato ad Andria nel 1705, ha avuto come padrino il duca Carafa d'Andria ed è stato battezzato nella chiesa di San Nicola, contenente lo splendido altare di Antonio Corradini , autore delle sculture della Cappella Sansevero a Napoli. Il cortometraggio "Farinelli Brosco" è stato montato da Esmeralda Calabria, montatrice tra gli altri per Nanni Moretti, Michele Placido, Roberto Andò; ha come colonna musicale l'assolo di voce bianca di David Hemmings tratto dal Giro di Vite di Britten. Il documentario è di Antonio Cristiani e Vincenzo Napolitano, il cortometraggio è di Riccardo Cannone.