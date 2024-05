Riapre ad Andria la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”

L'inaugurazione dei nuovi spazi interamente ristrutturati e ampliati, dellaavverràsi protrarràcon incontri, visite guidate, laboratori e spettacoli. Una giornata con la Biblioteca a porte aperte, per accogliere tutti coloro che hanno aspettato questo momento per tornare e per tutti coloro che si lasceranno incuriosire per la prima volta da questo luogo.I lavori sono stati resi possibili con il"Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici". Circa, pensati fin dal primo momento per tutte quelle persone che li abiteranno. La Biblioteca era diventata troppo stretta per le mille sollecitazioni che le sono da sempre arrivate e che le hanno consentito di crescere insieme ai cittadini, a partire dai piccoli lettori, che ne costituiscono il cuore!La biblioteca è un organismo che cresce. La quinta legge della Biblioteconomia di Ranganathan racconta la storia di questo luogo. Immaginato nelle sue potenzialità e poi accompagnato non senza inciampi e difficoltà ad evolvere da "casa dei libri" al moderno concetto di biblioteca "casa di tutti". Non si tratta semplicemente di una ristrutturazione ma di, a cui tutti coloro che nel tempo sono entrati in relazione hanno dato in misura diversa il proprio contributo. La Biblioteca, nata attorno al fondo bibliografico del Seminario Vescovile fondato nel 1705, è divenuta Biblioteca diocesana nel 1997 per decreto vescovile e dal 2002 è aperta regolarmente al pubblico, con l'utilizzo del contributo dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.Gli eventi della giornata inaugurale vogliono essere un saggio dell'offerta culturale variegata che la Biblioteca vorrà proporre, utilizzando anche i suoi spazi esterni, con il chiostro ripavimentato in pietra ed il teatro completamente ripensato. I servizi bibliotecari si arricchiscono della collaborazione con il Circolo dei Lettori di Andria, che consentirà di sperimentare una programmazione diversificata per contenuti e linguaggi e un supporto tecnico qualificato a tutte le attività che la Biblioteca ospiterà.La bellezza delle parole, di e con- Benedizione di- Saluti istituzionali"A library is a growing organism", prof.ssa Paola Sverzellati, docente di bibliografia e biblioteconomia - Università Cattolica, Milano"Leggere e immaginare il futuro: le biblioteche come comunità della conoscenza", dott. Giuseppe Laterza, editoreAperitivo "Il meglio deve ancora venire!"Apertura per la visita libera alla nuova BibliotecaDi nuovo laboratori in Biblioteca! (bambini 18-36 mesi a cura della Libreria "Lapenna delle storie; bambini 6-9 anni a cura di Nati per leggere e Mu.Giò)Le voci e i suoni della PugliaPiero Mieli, autore di In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati (Giulio Perrone Editore 2024)Molla, musicista, vincitore del premio InediTO al Salone del Libro Torino 2024"La Luna e i falò. Time never dies" di e con Luigi D'Elia