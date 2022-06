Per il referendum sulla giustizia ad Andria, a fronte di 79.400 votanti, tra uomini e donne, alle ore 12:00 hanno votato 2.166 aventi diritto.Pertanto, il dato percentuale dell'affluenza è del 2,72%Il prossimo aggiornamento circa l'affluenza arriverà alle ore 18:00.Le votazioni si stanno svolgendo contestualmente alle elezioni comunali in diverse città della Bat, come Barletta e Canosa di Puglia ma non ad Andria, come è noto.Le urne saranno aperte, esclusivamente nella giornata odierna, fino alle ore 23:00. Subito dopo avverrà lo spoglio, come del resto in tutta Italia.