Reddito energetico, Di Bari (M5S): "Grazie al nostro pressing su Emiliano firmato il protocollo con GSE"

"Il protocollo d'intesa approvato il 7 dicembre in Giunta tra Regione e GSE, in seguito all'approvazione del nostro cronoprogramma sottoposto al Governo regionale di cui è parte integrante il reddito energetico, rappresenta l'ultimo tassello per dare concreta applicazione alla legge a prima firma dell'ex consigliere regionale Antonio Trevisi, con cui è stato istituito il reddito energetico regionale. Grazie al protocollo, finalizzato alla definizione degli interventi necessari ad avviare la misura, a breve sarà possibile procedere all'emanazione del regolamento attuativo, pronto da mesi, per rendere operativa la misura per cui sono stati già stanziati 6 milioni di euro. Lo ripetiamo ancora una volta: quello che ci interessa è dare risposte ai cittadini, per questo il nostro dialogo con la maggioranza è basato su punti concreti che devono essere immediatamente realizzati. La proposta mette insieme una misura di contrasto alle povertà e strumenti incentivanti per lo sviluppo delle energie rinnovabili per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici. I recenti sviluppi nel settore delle energie rinnovabili stanno favorendo la diffusione di un modello di generazione dell'energia sempre più diffuso, per questo il Reddito energetico prevede la concessione di contributi regionali per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle case dei cittadini. Si tratta di uno strumento indispensabile per rendere lo sviluppo economico del territorio sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale e inclusivo da punto di vista sociale. Una volta a regime, infatti, la misura favorirà la diffusione delle fonti di energia locali, la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici e la lotta alla povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e dei costi in bolletta. Grazie al M5S la Puglia sarà la prima regione italiana in cui sarà istituito il reddito energetico e siamo sicuri diventerà un modello anche per le altre regioni".Lo dichiarano i consiglieri del M5S Grazia Di Bari (capogruppo), Rosa Barone, Cristian Casili e Marco Galante.