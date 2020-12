Quattro feriti in un incidente stradale avvenuto ad Andria

Giornate festive intense per il Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria.Ieri sera, sabato 26 dicembre, è stato rilevato l'ennesimo incidente stradale, questa volta in ambito urbano.Alle ore 20.00 circa, per una mancata precedenza dovuta all'inosservanza dell'apposito segnale stradale, una Renault Megane, proveniente da Via Santa Maria dei Miracoli, si è scontrata con una FIAT 500 all'incrocio con Viale Dalmazia/Viale Puglia.Bilancio dello scontro 4 feriti lievi, trasportati con due autoambulanze del servizio 118 e danni consistenti ai veicoli, tanto da richiedere l'intervento del carro attrezzi.I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale, che hanno accertato anche la scopertura assicurativa di uno dei due veicoli coinvolti, che è stato sottoposto a sequestro amministrativo.Al vaglio degli agenti anche le motivazioni riportate sulle autocertificazioni prodotte dalle persone coinvolte ai sensi della normativa anti-COVID.