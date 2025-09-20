Puglia: quasi 22 milioni di euro alle aziende agricole colpite dalla siccità

Sono statierogati allecolpite dalla, che avevano subito danni produttivi superiori al 30%. Lo comunica, che ha concluso l'iter dei pagamenti destinati alle imprese agricole del Sud Italia.A livello nazionale,, individuata grazie a rilevazioni satellitari e dati agrometeorologici,posizionandosi come la seconda regione beneficiaria dopo la Sicilia."È la dimostrazione concreta di quanto il ministro Lollobrigida sia vicino agli agricoltori del Sud e della Puglia in particolare – afferma la senatrice pugliese Maria Nocco, esponente di Fratelli d'Italia –. Le imprese agricole pugliesi hanno ricevuto ristori importanti in tempi rapidi, a testimonianza della serietà e dell'efficacia dell'azione di governo. Agea ha finalmente voltato pagina, grazie alla guida politica chiara e determinata del ministro. La gran parte dei pagamenti è stata completata già entro aprile e il resto entro luglio. Mentre altri alimentano polemiche pretestuose, c'è chi lavora per dare risposte vere ai territori".La Senatrice Nocco sottolinea come, in un contesto reso sempre più difficile dai cambiamenti climatici, sia essenziale sostenere con prontezza chi lavora la terra: "Il Governo Meloni ha dato prova di saper intervenire con tempestività, competenza e rispetto verso chi produce – conclude – Continueremo a lavorare affinché il sistema di gestione delle calamità diventi sempre più tempestivo e automatizzato, tutelando chi ogni giorno garantisce cibo e lavoro nei nostri territori".