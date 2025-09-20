agricoltura
Territorio

Puglia: quasi 22 milioni di euro alle aziende agricole colpite dalla siccità

Lo comunica Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Puglia - sabato 20 settembre 2025 5.26 Comunicato Stampa
Sono stati quasi 22 milioni di euro i ristori erogati alle aziende agricole pugliesi colpite dalla siccità del 2024, che avevano subito danni produttivi superiori al 30%. Lo comunica Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha concluso l'iter dei pagamenti destinati alle imprese agricole del Sud Italia.
A livello nazionale, l'intervento ha riguardato una superficie totale di 774 mila ettari, individuata grazie a rilevazioni satellitari e dati agrometeorologici, per un importo complessivo di 108,5 milioni di euro. La Puglia ha ricevuto il 20,2% del totale, corrispondente a 21,9 milioni di euro, posizionandosi come la seconda regione beneficiaria dopo la Sicilia.
"È la dimostrazione concreta di quanto il ministro Lollobrigida sia vicino agli agricoltori del Sud e della Puglia in particolare – afferma la senatrice pugliese Maria Nocco, esponente di Fratelli d'Italia –. Le imprese agricole pugliesi hanno ricevuto ristori importanti in tempi rapidi, a testimonianza della serietà e dell'efficacia dell'azione di governo. Agea ha finalmente voltato pagina, grazie alla guida politica chiara e determinata del ministro. La gran parte dei pagamenti è stata completata già entro aprile e il resto entro luglio. Mentre altri alimentano polemiche pretestuose, c'è chi lavora per dare risposte vere ai territori".
La Senatrice Nocco sottolinea come, in un contesto reso sempre più difficile dai cambiamenti climatici, sia essenziale sostenere con prontezza chi lavora la terra: "Il Governo Meloni ha dato prova di saper intervenire con tempestività, competenza e rispetto verso chi produce – conclude – Continueremo a lavorare affinché il sistema di gestione delle calamità diventi sempre più tempestivo e automatizzato, tutelando chi ogni giorno garantisce cibo e lavoro nei nostri territori".
  • agricoltura
  • Agricoltura biologica
